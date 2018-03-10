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    ProZorro (программа)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    В ProZorro сообщили, что все средства, полученные за этот лот, пойдут на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких в детскую клинику Института нейрохирургии.
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    По словам первого заместителя главы Министерства экономического развития и торговли Максима Нефедова, экономия от ProZorro составляет 13% от суммы контрактов и уже превысила 7 млрд грн.
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    Руководитель проекта по созданию системы реализации активов ликвидируемых банков Алексей Соболев и эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль проанализировали новую систему продажи имущества проблемных финучреждений.
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    Нардеп сообщил о схемах обхода системы ProZorro 
    23:51 03.08.2016
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    С 1 августа в Украине использовать ProZorro для проведения сверхпороговых тендеров обязаны местные органы власти, коммунальные предприятия и другие организации, использующие средства налогоплательщиков.
    Гривна
    Система ProZorro стала обязательной к использованию по Украине
    10:47 01.08.2016
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    За год пилотного проекта в ProZorro сумма экономии составила более миллиарда гривен, сообщили в Минэкономразвития. В ведомстве призвали "всех добросовестных государственных заказчиков использовать ProZorro еще и на допорогах".
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    Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
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