Руководитель проекта по созданию системы реализации активов ликвидируемых банков Алексей Соболев и эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль проанализировали новую систему продажи имущества проблемных финучреждений.
С 1 августа в Украине использовать ProZorro для проведения сверхпороговых тендеров обязаны местные органы власти, коммунальные предприятия и другие организации, использующие средства налогоплательщиков.
За год пилотного проекта в ProZorro сумма экономии составила более миллиарда гривен, сообщили в Минэкономразвития. В ведомстве призвали "всех добросовестных государственных заказчиков использовать ProZorro еще и на допорогах".
Благодаря введению электронной системы госзакупок бюджету удалось сэкономить около полутора миллиарда гривен. О борьбе с махинациями и коррупционными схемами при проведении гостендеров рассказала координатор системы ProZorro Кристина Гуцалова.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.