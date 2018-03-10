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    Гостиница "Лыбидь"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Хроника 6 апреля: провал референдума в Нидерландах, захват гостиницы "Лыбидь"
    09:30 07.04.2016
    563Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В среду, 6 апреля, в Нидерландах прошел референдум по вопросу соглашения ЕС с Украиной. В этот же день Кабмин одобрил повышение соцстандартов с 1 мая, а премьер Арсений Яценюк поручил запретить закупку нефтепродуктов в России.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Захват отеля "Лыбидь": в чем конфликт?
    09:06 07.04.2016
    913Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В конфликте вокруг отеля "Лыбидь" замешаны известные олигархи, заявил адвокат Ростислав Кравец. По его мнению, захватчики гостиницы под прикрытием волонтерской помощи бойцам АТО просто не намерены исполнять законное решение суда и освобождать помещение.
    Автомат, изъятый в ходе осмотра гостиницы Лыбидь в Киеве
    В гостинице "Лыбидь" обнаружили автомат и винтовку - полиция
    15:35 06.04.2016
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    Изъятое оружие направлено на экспертизу. Доставленных в управление полиции граждан опрашивают, устанавливают их личности и причастность к правонарушениям.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Заварушка у гостиницы "Лыбидь" в Киеве: кто все эти люди в камуфляже?
    15:21 06.04.2016
    4780Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В центре Киева люди в камуфляже, некоторые с нашивками "Айдар", захватившие несколько этажей гостиницы "Лыбидь", не хотели ее покинуть. При появлении Нацгвардии не обошлось без столкновений.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Гостиница "Лыбидь" в окружении полицейского спецназа 
    12:04 06.04.2016
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    Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по выселению группы людей в камуфляже из гостиницы "Лыбидь" в Киеве, которые два года не платили за проживание.
    Задержание в гостинице Лыбидь. Видео
    Выдворение должников из гостиницы "Лыбидь" 
    11:50 06.04.2016
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    Около 10.30 граждане, недовольные решением суда и действиями исполнительной службы, начали препятствовать проведению исполнительного производства. Правоохранители задержали наиболее активных участников стычки.
    Спецоперация силовиков по выселению людей в камуфляже из гостиницы Лыбидь в Киеве
    Стали известны детали масштабной спецоперации в гостинице "Лыбидь"
    11:46 06.04.2016
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    Один из правоохранителей уточнил, что полиция приехала с постановлением суда о выселении людей, которые не платили два года за проживание. Те, в свою очередь, забаррикадировались на этажах и отказывались выходить.
    Силовики силой выселили людей в камуфляже из киевской гостиницы. Видео
    Спецоперация в гостинице "Лыбидь": в ход пошли дымовые шашки 
    11:27 06.04.2016
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    Экипированные правоохранители вывели людей в камуфляже из здания столичной гостиницы "Лыбидь". По данным СМИ, группа людей жила там два года и не платила за проживание.
    Захват гостиницы Лыбидь в Киеве
    Бойцы "Айдара" захватили гостиницу "Лыбидь" в Киеве - СМИ
    11:10 06.04.2016
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    На данный момент на месте происшествия работают правоохранители, информация уточняется. Конфликт вокруг гостиницы "Лыбидь" при участии бойцов "Айдара" уже далеко не первый.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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