В среду, 6 апреля, в Нидерландах прошел референдум по вопросу соглашения ЕС с Украиной. В этот же день Кабмин одобрил повышение соцстандартов с 1 мая, а премьер Арсений Яценюк поручил запретить закупку нефтепродуктов в России.
В конфликте вокруг отеля "Лыбидь" замешаны известные олигархи, заявил адвокат Ростислав Кравец. По его мнению, захватчики гостиницы под прикрытием волонтерской помощи бойцам АТО просто не намерены исполнять законное решение суда и освобождать помещение.
Около 10.30 граждане, недовольные решением суда и действиями исполнительной службы, начали препятствовать проведению исполнительного производства. Правоохранители задержали наиболее активных участников стычки.
Один из правоохранителей уточнил, что полиция приехала с постановлением суда о выселении людей, которые не платили два года за проживание. Те, в свою очередь, забаррикадировались на этажах и отказывались выходить.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".