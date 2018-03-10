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    экономический форум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министерство иностранных дел Украины
    МИД направил ноту Австрии из-за участия парламентариев в ялтинском форуме
    00:13 22.04.2017
    294Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам украинского посла в Австрии Александра Щербы, Австрийская партия свободы в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия" и сейчас начинает реализовывать этот контракт.
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Украину на форуме в Давосе представят неофициально
    03:28 16.01.2017
    668Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    По словам председателя наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрея Колодюка, Украина может предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок.
    Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
    Юнкер: визит в Петербург не станет основанием для снятия санкций с РФ
    03:29 01.06.2016
    100Новые санкции в отношении России.
    Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум 16 июня. По словам Юнкера, "санкции (в отношении РФ) останутся такими же, пока не будут выполнены минские соглашения".
    Форум в Давосе
    Форум в Давосе 
    21:53 20.01.2016
    274Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Международный форум, который продлится с 20 по 23 января, собрал свыше 2,5 тысячи участников из 100 стран мира, не считая 40 глав государств и правительств.
    Руслан Бортник
    Форум в Давосе. Бортник: Украина все еще не привлекательна в инвестиционном плане
    21:01 20.01.2016
    435Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что проблемы Украины на трехдневном Всемирном экономическом форуме вообще не стоят на повестке дня.
    Экс-министр экономики, заслуженный экономист Украины Виктор Суслов
    Суслов: экономическая ситуация в Украине ухудшается, коррупция зашкаливает
    20:20 20.01.2016
    1599Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Экс министр экономики Виктор Суслов считает, что Петр Порошенко обсудит в Давосе с представителями МВФ предоставление очередного кредитного транша Украине.
    Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Порошенко проведет в среду в Давосе встречу с премьером Турции
    18:06 20.01.2016
    144Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    Президент Петр Порошенко встретится с премьером Турции Ахметом Давутоглу в среду в Давосе. Также запланированы встречи с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард, президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
    Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Давос 2016: вызовы мировой экономике, Порошенко и "гибридные угрозы"
    17:35 19.01.2016
    15199Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    20-23 января во швейцарском Давосе будут обсуждаться вопросы прежде всего резкого падения цен на нефть, последствия замедления китайской экономики и обвалов фондовых рынков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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