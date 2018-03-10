По словам украинского посла в Австрии Александра Щербы, Австрийская партия свободы в январе заключила пятилетний контракт о сотрудничестве с партией "Единая Россия" и сейчас начинает реализовывать этот контракт.
По словам председателя наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций Андрея Колодюка, Украина может предложить миру свои возможности с точки зрения открытия центров разработок.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер посетит Санкт-Петербургский международный экономический форум 16 июня. По словам Юнкера, "санкции (в отношении РФ) останутся такими же, пока не будут выполнены минские соглашения".
Президент Петр Порошенко встретится с премьером Турции Ахметом Давутоглу в среду в Давосе. Также запланированы встречи с директором-распорядителем МВФ Кристиной Лагард, президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".