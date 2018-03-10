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    авианосцы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    США и Южная Корея намерены провести новые учения с участием авианосца
    05:10 18.09.2017
    91Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации южнокорейских СМИ, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетного удара со стороны КНДР в начале октября этого года.
    Тестовые испытания авианосца ВМС США Abraham Lincoln
    Дрифт крупнейшего атомного авианосца ВМС США в океане 
    16:17 19.06.2017
    2837
    Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.
    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    США направили третий авианосец для сдерживания КНДР - СМИ
    01:46 28.05.2017
    249Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации СМИ, авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan, "в мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе".
    Авианосец Карл Винсон
    Авианосец США "Карл Винсон" вошел в Японское море - СМИ
    20:07 29.04.2017
    243Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно информации, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии, проводивших совместные морские учения.
    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    Сразу три авианосца США на следующей неделе направятся к берегам Кореи
    04:30 17.04.2017
    650Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации источника, помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).
    Авианосец Шарль де Голь
    Французский авианосец "Шарль де Голль" отправляется для борьбы с ИГ
    22:30 16.11.2015
    424Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед французским конгрессом, сообщил, что к берегам Сирии в четверг направится флагман французского военно-морского флота авианосец "Шарль де Голль".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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