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авианосцы
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
6
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США и Южная Корея намерены провести новые учения с участием авианосца
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По информации южнокорейских СМИ, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетного удара со стороны КНДР в начале октября этого года.
Дрифт крупнейшего атомного авианосца ВМС США в океане
16:17 19.06.2017
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Самый большой в мире атомный авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) выполнил скоростные повороты в Атлантическом океане. Корабль вышел в море после капитального ремонта, который длился четыре года.
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По информации СМИ, авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan, "в мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе".
Авианосец США "Карл Винсон" вошел в Японское море - СМИ
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Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
Согласно информации, ударная авианосная группа прошла через Цусимский пролив в сопровождении эсминцев сил самообороны Японии, проводивших совместные морские учения.
Сразу три авианосца США на следующей неделе направятся к берегам Кореи
04:30 17.04.2017
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Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
По информации источника, помимо "Карла Винсона" в начале будущей недели в Японском море будут находиться авианосцы "Рональд Рейган" (CVN 76) и "Нимиц" (CVN 68).
Французский авианосец "Шарль де Голль" отправляется для борьбы с ИГ
22:30 16.11.2015
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Теракты в Париже и спецоперации в Европе
Президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед французским конгрессом, сообщил, что к берегам Сирии в четверг направится флагман французского военно-морского флота авианосец "Шарль де Голль".
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
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Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
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Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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