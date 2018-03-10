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    Нимиц

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания в Токио
    Трамп приехал в Азию в окружении авианосцев
    08:26 08.11.2017
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    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    США направили третий авианосец для сдерживания КНДР - СМИ
    01:46 28.05.2017
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    По информации СМИ, авианосец Nimitz присоединится к авианосцам Carl Vinson и Ronald Reagan, "в мирное время редко случается, что ВМС США размещают сразу три авианосца в одном регионе".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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