Авианосец "США" в Южно-Китайском море преследовала китайская подводная лодка. Также стало известно, что глава Пентагона Эштон Картер намерен посетить авианосец США "Теодор Рузвельт" в Южно-Китайском море.
Американские корабли "очень скоро" войдут в зону своей постоянной дислокации в Аденском заливе. Авианосец "Теодор Рузвельт" продолжит свою миссию в борьбе возглавляемой США коалиции против группировки "Исламское государство".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".