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    Фотоленты

    Звезда Instagram стала "лицом" пончиков

    (обновлено: )125
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Кошка Пудж – звезда Instagram
    Фото instagram.com/pudgethecat

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    Кошка Пудж – звезда Instagram

    Жизнь кошки Пудж практически полностью представлена в ее аккаунте в Instagram. Выражение морды, длинные усы и трехцветный окрас — все это составляющие успеха, которых добилась милая кошечка.

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    За ее фотографиями, которые делают хозяева животного, в социальной сети следит более 600 тысяч человек! Неудивительно, что с изображением морды Пудж уже продаются футболки, сувениры и даже шоколадные пончики.

    Напомним, что высокую популярность также имеет кот по кличке Локи породы сфинкс. Несмотря на действительно вечно недовольный и зловещий вид, у животного масса подписчиков в Instagram.

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