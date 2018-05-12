Звезда Instagram стала "лицом" пончиков

Жизнь кошки Пудж практически полностью представлена в ее аккаунте в Instagram. Выражение морды, длинные усы и трехцветный окрас — все это составляющие успеха, которых добилась милая кошечка.

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За ее фотографиями, которые делают хозяева животного, в социальной сети следит более 600 тысяч человек! Неудивительно, что с изображением морды Пудж уже продаются футболки, сувениры и даже шоколадные пончики.

Напомним, что высокую популярность также имеет кот по кличке Локи породы сфинкс. Несмотря на действительно вечно недовольный и зловещий вид, у животного масса подписчиков в Instagram.

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