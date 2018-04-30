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    Фотоленты

    Дерзкое избиение нардепа в центре Киева. Кадры с места происшествия

    (обновлено: )42730
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Цензор.net
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    "Информатор"
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема, участник инцидента
    "Информатор"

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    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема

    Полиция завела уголовное дело в связи с дорожным конфликтом с участием депутата Верховной Рады Украины в центре Киева, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    канал informator.ua в youtube
    Опубликовано видео с места нападения на нардепа Найема

    Ранее в понедельник депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что стал участником дорожного конфликта в центре Киева и находится в больнице. Депутат парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция задержала троих участников дорожного конфликта.

    "Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части второй статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции.

    Полицейские установили, что потерпевший двигался в собственном автомобиле в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

    Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "перехват", и вскоре разыскиваемый Mercedes нашли, а неподалеку задержали трех человек, которые принимали участие в конфликте, их доставили в управление полиции. Мужчину, который ударил нардепа, разыскивают, добавили в полиции.

    Читайте также: Найем, Лещенко, Савченко. "Черный список" должников Минюста

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