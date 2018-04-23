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    Фотоленты

    Лучшие кадры цветочных полей Нидерландов

    (обновлено: )109
    Цветущие поля в Голландиии
    Цветущие поля в Голландиии
    Цветущие поля в Голландиии
    Цветущие поля в Голландиии
    Цветущие поля в Голландии
    Цветущие поля в Голландиии
    Цветущие поля в Голландии
    Цветущие поля в Голландии
    Цветущие поля в Голландии
    Цветущие поля в Голландиии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландиии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландиии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландиии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландиии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландии
    REUTERS Yves Herman
    Цветущие поля в Голландии
    Koen van Weel / ANP / AFP
    Цветущие поля в Голландии
    Sem van der Wal / ANP / AFP

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    C начала апреля по середину мая в Нидерландах цветут весенние цветы, в числе которых тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Одно из самых популярных туристических развлечений — катание на велосипедах по дорожкам между полей.

    Смотрите также: Самые красивые девушки Ужгорода устроили фотосессию на фоне цветущей сакуры

    Цветочные поля занимают огромную территорию вдоль морского берега между городом Харлемом на севере и курортом Нурвейком на юге.

    Какая цветочная красота появилась в поселке Лиссе (Lisse), смотрите в фоторепортаже.

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