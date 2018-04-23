Лучшие кадры цветочных полей Нидерландов

C начала апреля по середину мая в Нидерландах цветут весенние цветы, в числе которых тюльпаны, гиацинты и нарциссы. Одно из самых популярных туристических развлечений — катание на велосипедах по дорожкам между полей.

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Цветочные поля занимают огромную территорию вдоль морского берега между городом Харлемом на севере и курортом Нурвейком на юге.

Какая цветочная красота появилась в поселке Лиссе (Lisse), смотрите в фоторепортаже.