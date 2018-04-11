В Киеве началось цветение магнолий

Фото из открытых источников

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. С наступлением тепла на киевских деревьях только начали набухать почки и распускаться первые листики. А вот в Ботаническом саду имени Фомина уже зацвели магнолии.

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Киевляне начали активно делиться фотографиями первых распустившихся цветков и еще закрытых бутонов в Instagram.

Напомним, что в Украине в январе 2018 года из-за необычно теплой погоды в нескольких городах расцвели сакуры. Подобные случаи произошли в Виннице и Одессе.