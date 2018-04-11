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    Киев

    В Киеве началось цветение магнолий

    (обновлено: )4410
    В Ботаническом саду имени Фомина уже зацвели магнолии. Посетители сада начали активно делиться фотографиями первых распустившихся цветков и еще закрытых бутонов в Instagram.
    В Киеве расцвели магнолии
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. С наступлением тепла на киевских деревьях только начали набухать почки и распускаться первые листики. А вот в Ботаническом саду имени Фомина уже зацвели магнолии.

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    Киевляне начали активно делиться фотографиями первых распустившихся цветков и еще закрытых бутонов в Instagram.

    Напомним, что в Украине в январе 2018 года из-за необычно теплой погоды в нескольких городах расцвели сакуры. Подобные случаи произошли в Виннице и Одессе.

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