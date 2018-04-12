В Черкасской области запретили искусственные цветы на кладбищах

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Жашкове Черкасской области запрещено использовать искусственные цветы в местах захоронения, сообщает zmi.ck.ua со ссылкой на Жашковский горсовет.

Согласно решению исполнительного комитета Жашковского городского совета №54 от 20.04.2017 года и в соответствии с п.4.12.3.1 и 4.12.3.2 Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Жашков, утвержденных решением Жашковского городского совета №39 4 / VI от 09.09.2014 года.

— Содержание мест захоронения не предусматривает размещение экологически опасных искусственных цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей среды;

— Запретить использование объектов благоустройства территориальной общины для реализации искусственных цветов, корзин, венков, изготовленных из пластика.

Экологи отмечают, что пластиковые цветы или венки не имеют ничего общего с проявлением христианской веры. Кроме того, пластиковые венки имеют непродолжительный срок использования, за год их выбрасывают на свалки. Если пластмассу закапывать в землю, она не разлагается на протяжении многих десятков лет, однако при сжигании создает диоксины, которые выделяют ядовитые для окружающей среды вещества и провоцируют возникновение злокачественных опухолей.

Отмечается также, что нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов — влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее сообщалось, что Киевсовет выступает за ограничение использования полиэтиленовых пакетов в столичных магазинах.