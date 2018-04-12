наверх
12.04.201806:33
Курсы валют НБУ
  • USD25.93- 0.05
  • EUR32.11- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Черкасской области запретили искусственные цветы на кладбищах

    (обновлено: )230
    Согласно решению исполкома Жашковского горсовета, содержание мест захоронения не предусматривает размещение экологически опасных искусственных цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей среды.
    Посещение кладбища. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Жашкове Черкасской области запрещено использовать искусственные цветы в местах захоронения, сообщает zmi.ck.ua со ссылкой на Жашковский горсовет.

    Согласно решению исполнительного комитета Жашковского городского совета №54 от 20.04.2017 года и в соответствии с п.4.12.3.1 и 4.12.3.2 Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, обеспечения чистоты и порядка в г. Жашков, утвержденных решением Жашковского городского совета №39 4 / VI от 09.09.2014 года.

    Акция против автомоек в Тернополе
    te.20minut.ua
    "Чернобыль под окнами". В Тернополе – против строительства автомоек

    — Содержание мест захоронения не предусматривает размещение экологически опасных искусственных цветов, венков на могилах в связи с вредом для окружающей среды;

    — Запретить использование объектов благоустройства территориальной общины для реализации искусственных цветов, корзин, венков, изготовленных из пластика.

    Экологи отмечают, что пластиковые цветы или венки не имеют ничего общего с проявлением христианской веры. Кроме того, пластиковые венки имеют непродолжительный срок использования, за год их выбрасывают на свалки. Если пластмассу закапывать в землю, она не разлагается на протяжении многих десятков лет, однако при сжигании создает диоксины, которые выделяют ядовитые для окружающей среды вещества и провоцируют возникновение злокачественных опухолей.

    Отмечается также, что нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов — влекут за собой наложение штрафа на граждан от двадцати до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан.

    Ранее сообщалось, что Киевсовет выступает за ограничение использования полиэтиленовых пакетов в столичных магазинах. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Освобожденный населенный пункт Кафр-Батна в восточной Гуте
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Майк Помпео
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство