В Черкасской области зацвели редкие цветы

В Черкасской области в Холодном Яру массово расцвели редкие цветы — подснежники складчатые. Об этом сообщает "24 канал".

Подснежник складчатый редкое растение, которое занесено в Красную книгу. Поэтому уже 17 лет каждой весной первоцветы Холодного Яра, которые раскинулись на 60 гектарах, защищают студенты-экологи и биологи.



"Каждые 10-20 минут двое людей обходят территорию по периметру. Это помогает выявить людей, которые исподтишка подбегают, такое бывает очень часто, рвут цветы и бросаются наутек", – поделился общественный инспектор Андрей Журавель.

Он добавил, что большой вред цветам наносят обычные туристы, которые топчут и срывают цветы.

"Если мы сорвем подснежник — мы его убьем, здесь прямая зависимость. Конечно, популяция от этого не погибнет, но учитывая то, сколько людей приезжает сюда каждый день, вред может быть значительным. Кроме того, цветы вытаптываются, меняются условия роста", — добавил биолог Александр Спрягайло.

Отметим, что в Холодном Яру растет самая большая в мире равнинная популяция подснежника складчатого. За незаконный сбор цветов предусмотрен штраф в 6,5 тысяч гривен и еще 62 гривны за каждый сорванный цветок.