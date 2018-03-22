Последний фильм Жана Рено: известный актер посетил Киев

Известный французский актер Жан Рено посетил Киев и провел встречу с украинскими журналистами.

Жан Рено в Украине участвует в съемках киноленты "Последний шаг", эпизоды которой снимаются в Карпатах. Специально для съемок возле озера "Синевир" построены декорации и дом, в котором по сценарию проживает герой Рено.

Ранее было заявлено, что кинокартина станет последним "большим фильмом" 69-летнего француза: он намерен завершить свою кинокарьеру.

Ранее "Леон-киллер" уже встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Справка

Последний шаг" — это украинского-французский триллер, режиссером и автором автором сценария которого является француз Фредерик Петижан, а оператором-постановщиком — трехкратный лауреат премии "Сезар" французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

По сюжету, самый разыскиваемый среди анонимных наемных убийц Генри наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького удаленного озера в Канаде. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на мотосанях, находит приют в его шале. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.