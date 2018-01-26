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    Культура

    Последняя роль. Жан Рено напоследок сыграет в украино-французском фильме

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    Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях. Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде.
    Актер Жан Рено
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый французский актер Жан Рено снимется в главной роли в украино-французском фильме-триллере "Последний шаг", сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

    Как стало известно, уже был заключен контракт с компанией "Ист вест продакшн" о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки в сумме 21,63 млн гривен. Общая стоимость производства фильма – 73,88 млн гривен.

    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма Полина. Видео
    Канал Polina Movie на Youtube
    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

    С французской стороны производство картины осуществляют две компании – East35 и Seven52.

    Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами – Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (East35 и Seven52), Олиас Барко и Олег Герман (Ист вест продакшн). Оператор-постановщик – трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

    Для Жана Рено эта лента станет заключительной в его кинокарьере. Также в картине примет участие канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

    Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях.

    Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

    Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

    Напомним, ранее внучка главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания снялась в фильме вместе с Жаном Рено.

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