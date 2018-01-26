Последняя роль. Жан Рено напоследок сыграет в украино-французском фильме

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Знаменитый французский актер Жан Рено снимется в главной роли в украино-французском фильме-триллере "Последний шаг", сообщает Государственное агентство Украины по вопросам кино.

Как стало известно, уже был заключен контракт с компанией "Ист вест продакшн" о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки в сумме 21,63 млн гривен. Общая стоимость производства фильма – 73,88 млн гривен.

С французской стороны производство картины осуществляют две компании – East35 и Seven52.

Режиссером и автором сценария фильма является француз Фредерик Петижан, продюсерами – Корин Бенишу, Лоран Тальрон, Флоранс Моос (East35 и Seven52), Олиас Барко и Олег Герман (Ист вест продакшн). Оператор-постановщик – трехкратный лауреат премии "Сезар", французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

Для Жана Рено эта лента станет заключительной в его кинокарьере. Также в картине примет участие канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан, а также украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

Жан Рено сыграет наемного убийцу, который спасет от гибели девушку после несчастного случая на мотосанях.

Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, Нью-Йорке и Канаде.

Выход ленты в прокат запланирован на 2019 год.

Напомним, ранее внучка главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания снялась в фильме вместе с Жаном Рено.