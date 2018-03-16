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    Порошенко поговорил о кино с известным французским актером Жаном Рено

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    Знаменитый французский актер отметил, что мировым кинопродюсерам стоит обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов, поскольку у "страны прекрасная природа и интересная история".
    Жан Рено и Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретился с известным французским актером Жаном Рено, который участвует в съемках украинско-французского фильма "Останній крок" ("Последний шаг"), сообщает пресс-служба главы государства. 

    Кадр из фильма Киборги
    Скриншот
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    "Очень интересно услышать Ваши впечатления об Украине. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", — сказалПорошенко, отметив, что участие Жана Рено в проекте является "хорошей рекламой для Украины".

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    В свою очередь французский актер отметил, что мировым кинопродюсерам стоит обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов, поскольку у "страны прекрасная природа и интересная история".

    "Замечательное место — озеро Синевир, где проходили съемки", — поделился впечатлениями актер, отметив, что впервые работает с украинской командой.

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    "Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет людей, которые могут видеть свою историю. Если вы инвестируете один доллар в кино — вы возвращаете три доллара", — добавил Рено.

    Сайт президента Украины
    Жан Рено. Марина Порошенко и Петр Порошенко

    В то же время, по словам президента, последние два года количество фильмов, которые производятся в Украине, удвоилось. В 2016 году было снято и вышло на экраны 35 новых украинских фильмов — это наибольшее количество за все времена независимости. Он также выразил надежду, что украинские кинопроизводители смогут создавать более 120 кинолент в год.

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    Ранее сообщалось, что Жан Рено после съемок в Украине решил завершить карьеру киноактера. 

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