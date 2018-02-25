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    Культура

    Последний фильм в карьере: Жан Рено приехал на съемки в Карпаты

    (обновлено: )22302
    Популярный французский актер Жан Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" исполнит главную роль. Для актера эта лента станет заключительной в кинокарьере.
    Французский актер Жан Рено приехал на съемки в Украину
    Philip Illienko / Facebook

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Популярный французский актер Жан Рено приехал на съемки в Украину. Об этом написал председатель Госкино Украины Филипп Иллиенко на своей странице в Facebook.

    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма Полина. Видео
    Канал Polina Movie на Youtube
    Жан Рено принял участие в съемках украинского фильма "Полина"

    "Имел честь лично поздравить Жана Рено с приездом в Карпаты для съемок в украинско-французском фильме "Последний шаг". Сотрудничество со звездами такого масштаба — это очередной этап развития нашей киноиндустрии и свидетельство доверия к уровню нашего профессионализма со стороны европейских коллег", — говорится в сообщении.

    В фильме главную роль исполнит Рено, для которого эта лента станет заключительной в кинокарьере, а также канадская актриса Сара Линд, английский актер Том Хоппер, американский актер Гарри Дурдан и украинские актеры Игорь Цишкевич, Маргарита Бурковская, Олег Карпенко и другие.

    Съемки фильма будут проходить в Карпатах на озере Синевир, в Киеве, в Нью-Йорке и в Канаде. Выход ленты в прокат запланирован на 2019-й год.

    Ранее сообщалось, что был заключен контракт с компанией "Ист вест продакшн" о предоставлении фильму "Последний шаг" государственной финансовой поддержки в сумме 21,63 млн гривен. Общая стоимость производства фильма – 73,88 млн гривен. С французской стороны производство картины осуществляют две компании – East35 и Seven52.

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