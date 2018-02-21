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    Возле озера Синевир построили дом для актера Жана Рено

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    У озера Синевир идет подготовка к съемкам: перекрыли пешеходную зону вокруг озера, построили домик, в котором по сценарию, будет жить главный герой фильма - персонаж Жана Рено.
    Дом построенный в Карпатах для съемок фильма с участием Жана Рено
    Фото ua-reporter.com

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области на берегу озера Синевир идет подготовка к съемкам фильма "Последний шаг", в котором примет участие знаменитый французский актер Жан Рено.

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    Съемочная группа уже возводить необходимые строения, в том и числе, и деревянный домик у озера, где будет жить герой Жана Рено.

    "У озера Синевир… уже полным ходом идет подготовка к съемкам: перекрыли пешеходную зону вокруг озера, построили домик, в котором по сценарию, будет жить главный герой фильма", — написал пользователь Facebook Олег Турко.

    "Последний шаг" — это украинского-французский триллер, режиссером и автором автором сценария которого является француз Фредерик Петижан, а оператором-постановщиком — трехкратный лауреат премии "Сезар" французский кинооператор Тьерри Арбогаст.

    По сюжету, самый разыскиваемый среди анонимных наемных убийц Генри наслаждается одинокой отставкой на берегу маленького удаленного озера в Канаде. Девушка при смерти, после тяжелого несчастного случая на мотосанях, находит приют в его шале. Человек, который всю жизнь убивал, впервые спасает жизнь.

    Сообщается, что эта роль станет последней для Жана Рено, который решил завершить кинокарьеру. Кроме озера Синевир, съемки пройдут в Киеве, Нью-Йорке и в Канаде.

    Ранее французский актер Жан Рено снялся в украинском фильме "Полина".

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