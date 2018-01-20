Появились фото жуткой аварии со школьниками в Турции

В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса. Как сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак в результате 11 человек погибли, 44 получили ранения.

"Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие около трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", — цитирует Чакаджака агентство Anadolu.

По информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители. По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

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