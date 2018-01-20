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    Фотоленты

    Появились фото жуткой аварии со школьниками в Турции

    (обновлено: )184
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr/
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr/
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr/
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr/
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса
    hurriyet.com.tr

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    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса

    В турецкой провинции Эскишехир случилась крупная аварии с участием перевозившего школьников автобуса. Как сообщил губернатор провинции Оздемир Чакаджак в результате 11 человек погибли, 44 получили ранения.

    "Автобус, который вез учащихся на экскурсию из Анкары в Бурсу, по неизвестной причине врезался в деревья, растущие около трассы. В результате аварии 11 человек погибли и 44 получили ранения. Раненые доставлены в больницы, их состояние опасений не вызывает. Прокуратура начала расследование, водители задержаны", — цитирует Чакаджака агентство Anadolu.

    По информации газеты Hurriyet, в автобусе находилась группа школьников, которые направлялись на горнолыжный курорт Улудаг на время школьных каникул. Некоторых из них сопровождали родители. По предварительным данным, причиной аварии могло стать выбежавшее на дорогу животное.

    Смотрите также: В Бразилии авто влетело в толпу на пляже: погиб ребенок

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