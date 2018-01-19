В Бразилии авто влетело в толпу на пляже: погиб ребенок

Автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Погибла восьмимесячная девочка, еще минимум 16 человек получили травмы. Получивших травмы пешеходов госпитализировали.
Машина, ехавшая по автотрассе, резко свернула и выехала на широкую набережную Авенида Атлантика, расположенную между пляжем и дорогой. В итоге машина остановилась, застряв в песке.
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Согласно заявлению полиции, произошедшее не является террористическим актом.
Водитель автомобиля заявил, что не употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль. По его словам, он потерял контроль над автомобилем из-за эпилептического приступа. В настоящее время он находится под стражей.