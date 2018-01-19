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    Фотоленты

    В Бразилии авто влетело в толпу на пляже: погиб ребенок

    (обновлено: )47
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Sebastian Rocandio
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро
    REUTERS Lucas Landau

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    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-Жанейро

    Автомобиль врезался в толпу близ пляжа Копакабана в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Погибла восьмимесячная девочка, еще минимум 16 человек получили травмы. Получивших травмы пешеходов госпитализировали.

    Машина, ехавшая по автотрассе, резко свернула и выехала на широкую набережную Авенида Атлантика, расположенную между пляжем и дорогой. В итоге машина остановилась, застряв в песке.

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    Согласно заявлению полиции, произошедшее не является террористическим актом.

    Водитель автомобиля заявил, что не употреблял спиртное перед тем, как сесть за руль. По его словам, он потерял контроль над автомобилем из-за эпилептического приступа. В настоящее время он находится под стражей.

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