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    Фотоленты

    Переполох в Москве. Экс-владелец фабрики устроил стрельбу

    (обновлено: )114
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Автомобиль реанимации на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Оцепление полиции на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Оцепление полиции на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    REUTERS Sergei Karpukhin
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Оцепление полиции на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ситуация на Иловайской улице в Москве
    Оцепление полиции на Иловайской улице. Неизвестный открыл стрельбу на Иловайской улице в Москве: один человек погиб.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик", где экс-директор устроил стрельбу, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков. Видео
    Канал Ruptly TV на Youtube
    Стрельба на фабрике в Москве. Спецоперация силовиков

    "Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", — сказал Титов, подтвердив, таким образом, информацию источника РИА Новости.

    Территория объекта большая, проводится "зачистка", добавил Титов.

    Экс-директора московской фабрики "Меньшевик" пока не обнаружили, спецназ продолжает "прочесывать" территорию, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    "Спецназ вошел в здание, но Илья Аверьянов пока не обнаружен. Территория большая, ведется его поиск", — сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что бывший хозяин фабрики "Меньшевик", устроивший стрельбу на предприятии, заявил, что фабрику у него "отобрали" и намеренно разорили.

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