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    Ситуация в зоне АТО на 28 марта. Карта СНБО

    Тема:

    Особый статус Донбасса (682)

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    Трое военных ранены за минувшие сутки в Донбассе, погибших нет. О ситуации в зоне боевых действий по состоянию на 28 марта - в карте Совета национальной безопасности и обороны.
    Ситуация на востоке Украины на 28 марта 2015 года. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Трое военных ранены за минувшие сутки в Донбассе, погибших нет, сообщил в субботу на брифинге официальный представитель спецоперации силовиков Андрей Лысенко.

    "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский воин не погиб, трое получили ранения", — сказал Лысенко.

    В середине апреля 2014 года на востоке Украины начались боевые действия. Жертвами конфликта с апреля 2014 года по 19 марта этого года стали более 6 тысяч человек, говорится в новом докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Еще 15 тысяч 345 человек были ранены в зонах конфликта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Очередная встреча 12 февраля завершилась принятием Комплекса мер по выполнению минских соглашений, предполагающего прекращение огня в Донбассе с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности. Вскоре после объявления перемирия в Донбассе возобновились перестрелки, стороны обвиняют друг друга в нарушении "режима тишины" и заявляют, что ведут только ответный огонь.

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