Из Черновцов. Спасение журналистов — дело рук самих журналистов

AFP PHOTO / FRANCK FIFE

РИА Новости Украина

Что может произойти с журналистом или журналисткой, спросите вы. Ведь он, она себе ходят на мероприятия, снимают сюжеты, пишут статьи. Что здесь опасного и страшного? И как только журналисты/журналистки начинают снимать или делать материалы о том, что кто-то хотел бы замолчать или в случае конфликта, тогда они отчасти в опасности, пишет Надежда Вирна (Надія Вірна).

В условиях безнаказанности за преступления перед журналистами, незнания законов, ударить журналиста, отобрать камеру, не пустить на заседание комиссии в горсовета – дело привычное. Не исключение – и черновицкие журналисты. Что же с ними может произойти?

Избиение и запугивания

Случай

Главного редактора на то время оппозиционной газеты "Время" Петра Кобевко в мае 2004 года во дворе редакции жестоко избили неизвестные. Его ударили дважды коленом в голову. Он получил сильный ушиб головы, тканей лица, переносицы и высокое давление. Тот случай Кобевко полностью связывал с журналистской деятельностью и считал препятствованием, в то время как тогдашняя милиция – мелким хулиганством. В результате никто не был наказан. По мнению Петра Кобевко, избиения, убийства журналистов разрабатываются в одних кабинетах вместе с теми, кто должен это расследовать.

УНИАН Петр Кобевко

Что делать

Петр Кобевко говорит, что журналисты не могут быть защищены в таких условиях, когда правоохранители не могут (не хотят) найти нападавших, и тем более организаторов, никто не несет реальной ответственности за преступления против представителей СМИ. Даже если у журналиста есть оружие, это не поможет во время запланированного нападения. Разве что от хулиганов может уберечь. Только резонанс, максимальная публичность, но уже по результатам нападения, могут заставить правоохранителей привлечь к ответственности нападавших и организаторов. И если нападающие будут наказаны, это будет предано огласке, то другие, возможно, побояться наказания. Но сейчас, к сожалению, никто за нападения ответственности не несет.

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Случай

В мае 2017 года "проблемами" угрожали охранники частной охранной фирмы нештатному журналисту, фотокорреспонденту "Черновицкого луча" Игорю Константинюку. Случай произошел в торговом центре – без всяких предпосылок, когда журналист стоял в холле центра. Он написал заявление по поводу запугивания. Только в августе следователь взял показания у журналиста. Результатов пока нет.

Игорь Константинюк / Facebook Игорь Константинюк

Что делать

Игорь Константинюк советует сразу вызывать полицию, чтобы зафиксировать все, обязательно написать заявление полиции, позвонить коллегам, обратиться за советом в профсоюз. Если что-то произойдет, то люди хотя бы будут знать о том, что этому предшествовало.

Что говорит закон

Статья 345-1 Уголовного кодекса Украины. Угроза или насилие в отношении журналиста:

1. Угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

3. Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи тяжкого телесного повреждения в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

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Под профессиональной деятельностью журналиста следует понимать систематическую деятельность лица, связанную со сбором, получением, созданием, распространением, хранением или иным использованием информации с целью ее распространения на неопределенный круг лиц через печатные средства массовой информации, телерадиоорганизации, информационные агентства, Интернет. Статус журналиста или его принадлежность к средству массовой информации подтверждается редакционным или служебным удостоверением или иным документом, выданным средством массовой информации, его редакцией или профессиональной или творческим союзом журналистов.

Повреждение имущества

Случай

В марте 2017 директор телеканала ТВА Вадим Пелех нашел свою машину с порезанными колесами. Инцидент директор связывает с профессиональной деятельностью и написал соответствующее заявление в полицию. Однако у журналиста только взяли объяснения после вызова – и все.

Вадим Пелех/ Facebook Вадим Пелех

Что делать

Вадим Пелех утверждает, что если есть время и желание, то нужно добиваться открытия уголовного производства, звонить, контролировать. Он рассказал, что это уже не первый случай – с ним такая ситуация сложилась, когда нет ответа от полиции (ранее милиции). В частности, дело об угрозах ему на сайте тоже закрыли.

Что говорит закон

Статья 347-1 Уголовного кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста.

1. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту, его близким родственникам или членам семьи, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказываются штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или повлекшие гибель людей либо иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Блокировка, недопуск в помещение

Случай

В декабре 2015 года съемочную группу ТРК "Черновцы" удерживали в долгострое в Черновцах, не давая выйти из подъезда. Журналистка Надежда Величко написала заявление о препятствовании журналистской деятельности, ходила давать показания, на перекрестный допрос. Но производство закрыли.

Что делать

Надежда Величко говорит, что прежде чем начинать такие дела (писать заявление, ходить в полицию на объяснение, перекрестные допросы), нужно убедиться, кто будет вас поддерживать и какой будет эта поддержка. Ведь у журналиста преимущественно нет ни времени, ни возможностей, ни процессуальных знаний по защите своих прав уже в процессе рассмотрения уголовного производства.

Что говорит закон

Статья 171. Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Незаконное изъятие собранных, обработанных, подготовленных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, незаконный отказ в доступе журналиста к информации, незаконное запрет освещения отдельных тем, показа отдельных лиц, критики субъекта властных полномочий, а так же любое другое умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности — наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью — наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет.

3. Действия, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Недопуск к информации

Случай

Здесь приведу свои примеры, когда мои права на доступ к информации неоднократно нарушали: то руководство Черновицкого национального университета, отказывая в предоставлении информации о зарплате, то главный врач областной больницы, который не хочет давать свою декларацию.

Что делать?

Я советую, во-первых, отказ в предоставлении публичной информации или неполучения ответа на запрос или недостоверную ответ можно обжаловать в порядке подчинения. Если отказали в департамента, то написать жалобу к высшему руководству (городского головы, председателя районного совета, райгосадминистрации, облсовета, облгосадминистрации и т.п.).

Во-вторых, если отказ не сработал, или если нет надежды на то жалобу, то можно написать к Уполномоченному по правам человека.

В-третьих, можно идти в суд. Сразу после нарушения ваших прав, но не позднее, чем через полгода после этого факта. С марта 2017 я начала инициативу #насудзадоступ, которая компенсирует затраты на судебные расходы (640 грн), а юридическую помощь журналистам предоставляет Платформа прав человека.

Закон

Статья 212-3 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение права на информацию и права на обращение".

Необнародование информации, обязательное обнародование которой предусмотрено законами Украины "О доступе к публичной информации", "Об особенностях доступа к информации в сферах снабжения электрической энергии, природного газа, теплоснабжения, централизованного снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения", "О доступ к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов ", "Об открытости использования публичных средств" и "Об основах предотвращения и противодействия коррупции", влечет за обою наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Нарушение Закона Украины "О доступе к публичной информации", а именно: необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом, непредоставление ответа на запрос на информацию, непредоставление информации, неправомерный отказ в предоставлении информации, несвоевременное или неполное предоставление информации, предоставление недостоверной информации, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ограничение доступа к информации или отнесение информации к информации с ограниченным доступом, если это прямо запрещено законом, влечет наложение штрафа на должностных лиц от шестидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Хорошо, что нет примеров в других статьях уголовного кодекса, таких как "Посягательство на жизнь журналиста" (статья 348-1), "Захват журналиста как заложника" (349-1). После разговора с коллегами я поняла, что результативности в заявлениях в милицию черновицкие журналисты не видят. К сожалению, они имеют основания так думать, ведь если посмотреть подборку, которую я делала о случаях нарушений прав журналистов и реакцию полиции, начиная с 2015 года, такое отношение очевидно. И эту ситуацию нужно менять.

В любом случае защищать свои права необходимо.

В этом могут помочь профильные организации:

– Институт массовой информации;

– Институт развития региональной прессы;

– Платформа правам человека;

А также не стесняйтесь писать заявления в полицию, обращаться в суд.