Эксперты о пропасти между профессиональной журналистикой и социальными медиа

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Социальные сети и мессенджеры на сегодняшний день являются мощным инструментом распространения информации, однако к профессиональной, качественной журналистике они имеют опосредованное отношение; при этом в ближайшем будущем телеграм-каналы могут довольно быстро захватить медиапространство, считают медиаэксперты.

"Разговоры о том, что соцсети вот-вот ликвидируют классическую журналистику (газеты, ТВ и радио), схожи с известным рассуждением о том, что скоро не останется ни театра, ни кино, а будет "одно сплошное телевидение". Соцсети и мессенджеры являются очередным, эволюционным этапом развития средств коммуникации, поиска информации и общения – то есть значительным подспорьем для профессионального журналиста", — считает секретарь СЖР Тимур Шафир.

Сами по себе, как средство, добавляет эксперт, "они не представляют угрозы для качественной журналистики".

"Вопрос в том, насколько современный журналист способен тщательно проверять источники и анализировать поступающую в огромных количествах информацию. То есть, по сути, делать свою работу в соответствии с теми же стандартами качества, что существовали и до появления соцсетей", — пояснил собеседник РИА Новости.

По его словам, социальные сети и мессенджеры являются достаточно мощным инструментом в руках профессионального журналиста.

"Как и в случае с любым инструментом – будь то дрель мастера или скальпель хирурга, – в зависимости от навыков и профессионализма владельца этот инструмент можно использовать для создания чего-то полезного, но им можно и нанести существенный вред здоровью", — отметил секретарь СЖР.

"Особенностью нашей профессии является то, что наносимый вред зачастую может затронуть очень большую аудиторию", — напомнил Шафир.

Телеведущий, главный редактор журнала "Эксперт" и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев видит существенную разницу в соцсетях и профессиональной журналистике

"Журналистика — это профессиональное занятие. Это такое довольно сложное ремесло, это технология сбора информации, анализа, надо уметь писать или показывать что-то, делать сюжеты, если речь идет о телевидении, надо проверять информацию. И самое главное — журналист и редактор отвечает за публикацию, отвечает по закону. Если он соврал или передернул, недоглядел, закон требует исправить ошибку, а бывают случаи, что и наказывает издания или телевизионные каналы. Это довольно серьезные правила профессиональной работы", — подчеркнул он.

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Что касается социальных сетей, отмечает Фадеев, "то там вольница: кто что хочет, то и пишет". "Кто что хочет, то и ретранслирует. Поэтому разница здесь огромная", добавил он.

Другое дело, продолжает телеведущий, что сейчас "время увлечения социальными сетями", причем, "как это ни странно, но многие люди больше доверяют социальным сетям, чем профессиональным журналистам".

"Да, сейчас вот так, но так не будет, и все равно профессиональная журналистика будет оставаться главной. В конечном счете, ведь социальные сети питаются информацией, которую поставляет именно профессиональная журналистика. Не будет профессиональной журналистики — все это сведется к каким-то обсуждениям случаев в собственном дворе, или в клубе, ресторане. Это все станет предельно локальным и деревенским без профессиональной журналистики", — считает эксперт.

При этом все эксперты признают, что социальные сети и, в особенности, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber) являются очень удобным и быстрым способом для авторов распространять свой материал.

"Telegram, как и другие способы распространения контента, просто на сегодняшний момент получился очень удобным способом для авторов распространять свой контент. И для СМИ, и для всех остальных сегодня формат не так важен, как он был важен раньше. Это раньше средства массовой информации и авторы зацикливались на всяких форматах: кто-то делал газету, кто-то делал телевидение. Сегодня все форматы смешиваются, и выигрывает тот, кто быстро и удобно научится доставлять контент до потребителей. И, понятное дело, что это сильно повлияет на СМИ и дальше будет развиваться", — отметил блогер Илья Варламов.

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. Ломоносова, президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский также считает, что телеграм-каналы оказались очень удобными для журналистов.

"Telegram стал, по сути, правопреемником ЖЖ. Потому что люди, которые пишут в Telegram, они остаются видимыми, заметными для тех, кто хочет их читать. Telegram набирает силу, поэтому люди стараются набрать определенную популярность в Telegram, чтобы иметь возможность доносить свою информацию до тех, кому она интересна", — сказал он.

По мнению Шафира, из современных мессенджеров наиболее удобным является Telegram, среди преимуществ которого — "большое количество каналов, предназначенных для практикующих журналистов, весьма полезных с точки зрения практики профессии".

Эксперты предполагают, что вскоре телеграм-каналы будут играть более заметную роль в медиапространстве и смогут оказывать существенное влияние.

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"На сегодняшний момент там просто мало аудитории, там просто мало людей по сравнению с другими площадками, но она довольно быстро растет, и, я думаю, тенденция будет продолжаться. Просто будет приходить больше аудитории, и из какой-то такой камерной тусовки, какими были телеграм-каналы еще полгода назад, это будет превращаться во что-то уже более основательное, там появятся деньги, там появятся различные группы влияния, в принципе то, что мы сейчас и наблюдаем. Я думаю, в ближайшие пару лет это произойдет", — считает Варламов.

Обратной стороной медали – в данном случае роста популярности телеграм-каналов – "является большое количество персональных и так называемых инсайдерских каналов, через которые в сеть вбрасывается масса непроверенной, фейковой или излишне персонализированной информации", отметил Шафир.