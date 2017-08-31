Эфир прерван. Журналистку Курбатову депортировали, Москва готовит ответ

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РИА Новости Украина

Первый канал в среду сообщил о похищении своей журналистки Анны Курбатовой в Киеве, не исключив ее задержания сотрудниками Службы безопасности Украины; в СБУ после появления этой информации заявили, что Курбатова будет выдворена из Украины.

Посольство РФ в Киеве направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении Курбатовой.

Похищена неизвестными

Первоначально о похищении Курбатовой сообщила пресс-служба Первого канала, подтвердив информацию, что журналистка была похищена неизвестными в Киеве. Позже информация о происшествии появилась в эфире выпуска новостей на Первом канале.

Скриншот видео Анна Курбатова

"Начинаем выпуск со срочного сообщения о нашем корреспонденте на Украине: Анна Курбатова похищена в центре Киева, и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли. По нашим данным, Анну Курбатову задержали сотрудники СБУ", — сказала ведущая в эфире выпуска новостей.

По ее словам, раньше в адрес корреспондента Первого канала поступали угрозы.

"Например, после репортажа "Дни независимости Украины", где она объясняла, почему 26-я годовщина обретения суверенитета для многих жителей грустный праздник", — добавила ведущая.

Комментарий СБУ и МВД

Первый комментарий Службы безопасности Украины не слишком прояснил ситуацию: как сообщило издание "Украинская правда", СБУ, комментируя информацию о похищении Курбатовой, заявила, что "все происходит в рамках законодательства".

"В Службе безопасности Украины "Украинской правде" пока сообщили лишь, что "все происходит в рамках законодательства". Любые другие подробности пока не раскрываются", — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что журналистка будет принудительно выслана в Россию.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала Гитлянская.

При этом о местонахождении Курбатовой по-прежнему ничего известно не было.

Как позже заявил советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк, журналистке после выдворения будет запрещен въезд на Украину из-за антиукраинской деятельности.

Вечером Елена Гитлянская сообщила в Facebook, что Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года.

Реакция Москвы и ОБСЕ

В Москве намерены прояснить ситуацию с похищением российской журналистки, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В российском МИД заявили, что выясняют обстоятельства произошедшего.

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Посольство РФ в Киеве уже направило запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры в связи с появлением информации о похищении.

"В связи с распространением в СМИ информации о похищении в Киеве корреспондента Первого канала А. С. Курбатовой посольство направило оперативные запросы в украинские правоохранительные органы и ноту в МИД Украины с требованием принять срочные меры по выяснению обстоятельств случившегося и освобождению российской журналистки", — сообщили в посольстве.

Отреагировали на ситуацию и в Госдуме, призвав ПАСЕ и Бюро представителя ОБСЕ по свободе СМИ осудить похищение корреспондента Первого канала на Украине, а также потребовать от Киева предпринять все действия для немедленного освобождения журналистки.

Комиссия Совета федерации РФ по информационной политике рассмотрит и предложит ответные меры на выдворение из Украины российской журналистки Анны Курбатовой, заявил сенатор Алексей Пушков.

Также появилось сообщение, что представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен практикой Украины относительно задержания и высылки из страны иностранных журналистов. Об этом он заявил в письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

"Изгнание журналистов или отказ им во въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры, тем более, что они не прозрачные и отсутствует надлежащий механизм апелляции. Государства-участники ОБСЕ обязались обеспечивать условия для работы журналистов из других стран-членов ОБСЕ", — заявил Дезир.

Ситуация с российскими СМИ

За лето текущего года это уже не первый случай выдворения представителя российского СМИ с Украины. Так, 15 августа Украина выдворила из страны российскую журналистку, специального корреспондента ВГТРК Тамару Нерсесьян. 26 июля стало известно, что из Украины выдворили российскую журналистку, сотрудницу телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву и запретили ей въезд в страну на три года. По сообщению СБУ, Князева вела "деструктивную деятельность под псевдонимом "Саушкина".

Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину российским журналистам. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. Запрещена трансляция основных российских телеканалов. МИД РФ назвал отключение российских телеканалов наступлением на свободу СМИ и призвал ОБСЕ, ЕС и США жестко отреагировать на этот запрет, а также на депортацию из Украины журналистов российских СМИ, заявив, что двойные стандарты в этой области, практикуемые Западом, недопустимы.