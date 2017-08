Теперь и Испания. Суть скандала в Украине с иностранными журналистами

Владимир Матвеев, обозреватель

Испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре выдворили из Украины 25 августа в Нидерланды после того, как продержали около 20 часов в международном аэропорту Киева, сообщает испанское издание El Mundo.

"К нам относились как к преступникам", — сказал Састре.

Как отмечает испанское издание, испанские журналисты в 2015 году были включены в черный список лиц, которые, по мнению Киева, представляют угрозу нацбезопасности Украины. Из-за этого на них распространялся запрет въезда в Украину сроком до пять лет.

Однако, после решительного протеста испанского правительства Киев снял санкции с европейских журналистов в мае 2016 года. Как сказал Памплиега, он предоставил украинским пограничникам копию соответствующего документа, а также другие требующиеся документы.

Наряду с этим Служба безопасности Украины, как отмечает издание, включила журналистов в список, вместе с другими 400 именами, большинство из которых — журналисты. Между тем, представитель СБУ отвергает существование таких списков. Как пишет Памплиега, их рассматривают, как угрозу национальной безопасности и им запрещен въезд в Украину до 2020 года.

Испанские СМИ называют произошедшее нападками на свободу прессы, хотя официальной реакции испанского правительства на депортацию еще не было.

Журналистские организации Испании — Ассоциация прессы Мадрида и Платформа защиты свободы информации — призвали МИД Испании потребовать от Киева объяснений выдворения журналистов, сообщает издание Publico.

Так, Ассоциация прессы Мадрида назвала действия Киева "попыткой авторитарного режима ввести цензуру".

Напомним, после того, как эти журналисты освещали события в декабре 2014 года, ряд журналистских материалов вызвал беспокойство СБУ. В одном из своих последних Instagram Памплиега опубликовал снимок ребенка, сделанный в одном из подвалов Первомайска. По его словам, мальчик живет там со всей своей семьей, скрываясь от обстрелов, которые ведет украинская армия.

Памплиега и Састре — независимые журналисты, которые провели около десяти месяцев в плену "Фронта Нусра" в Сирии. Они были освобождены в мае 2016 года. В Украине журналисты находились в декабре 2014 года и освещали события "по обе стороны линии фронта".

Наряду с этим, журналисты и правозащитники отмечают ухудшение ситуации со свободой слова в Украине. Так, год спустя после гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве у украинских правоохранительных органов нет убедительных доказательств ни одной из официальных версий убийства журналиста.

Коллеги журналиста ставят вопрос о неудовлетворительном состоянии со свободой слова в Украине, имена руководителей которой неоднократно упоминаются в связи с процветающей в стране коррупцией.

"Прошел год с тех пор, как Павел Шеремет был убит взрывчаткой, заложенной в его машину, но правосудия до сих пор нет. Необходимо расследовать, кто убил Павла Шеремета", — сказал ранее генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

Слова генерального секретаря международной правозащитной организации приводит сайт украинского офиса этой организации.

Кроме того, Украина заняла 154 позицию из 163 в так называемом рейтинге или «индексе» миролюбия стран мира 2017 года (Global Peace Index 2017), представленном Институтом экономики и мира (The Institute for Economics and Peace), сообщается на сайте.