ОБСЕ призвала Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации журналистам РФ

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Представительство ОБСЕ по свободе СМИ призвало Эстонию пересмотреть свое решение отказать в аккредитации журналистам "МИА Россия сегодня" на встречу глав МИД ЕC.

Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.

"Я призываю Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации трем российским журналистам на встрече ЕС", — говорится в сообщении в официальном аккаунте офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.