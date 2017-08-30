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    ОБСЕ призвала Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации журналистам РФ

    (обновлено: )10110
    Сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Представительство ОБСЕ по свободе СМИ призвало Эстонию пересмотреть свое решение отказать в аккредитации журналистам "МИА Россия сегодня" на встречу глав МИД ЕC.

    Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине.

    "Я призываю Эстонию пересмотреть отказ в аккредитации трем российским журналистам на встрече ЕС", — говорится в сообщении в официальном аккаунте офиса представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира.

    Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

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