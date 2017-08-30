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    Политика

    СБУ депортирует из Украины журналистку Первого канала

    (обновлено: )17208
    Как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, на данный момент идет оформление необходимых документов для официального выдворения журналистки Первого канала Анны Курбатовой.
    Анна Курбатова
    Скриншот видео

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины  депортирует из Украины российскую журналистку Анну Курбатову. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

    Пост Елены Гитлянской в Facebook

    "Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства. На данный момент идет оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину", — написала она.

    Ранее стало известно, что в среду Курбатова была похищена неизвестными в Киеве. Телеканал не исключил ее задержания сотрудниками СБУ.

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