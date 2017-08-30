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30.08.201721:29
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    Политика

    Журналистка Первого канала выдворена из Украины - СБУ

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (9)

    (обновлено: )24302
    Анне Курбатовой запрещен въезд на территорию Украины на три года. Как отмечается, решение было принято из-за деятельности журналистки, которая вредила национальным интересам страны.
    Анна Курбатова
    Скриншот видео

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года, сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

    Пост Елены Гитлянской

    "Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

    В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.

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