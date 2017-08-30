Журналистка Первого канала выдворена из Украины - СБУ

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КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Российская журналистка Анна Курбатова выдворена из Украины с запретом въезда на три года, сообщила в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Пост Елены Гитлянской

"Анна Курбатова, в отношении которой принято решение о принудительном выдворении из Украины, пересекла украино-российскую границу. Ей запрещен въезд на территорию нашего государства на три года. Решение было принято из-за деятельности Курбатовой, которая вредила национальным интересам Украины", — говорится в сообщении.

В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.