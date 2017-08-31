В РФ готовят ответные действия на выдворение Курбатовой из Киева

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Комиссия Совета федерации РФ по информационной политике рассмотрит и предложит ответные меры на выдворение из Украины российской журналистки Анны Курбатовой, заявил сенатор Алексей Пушков.

"На первом же заседании Комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", — написал политик в сети микроблогов Twitter.

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Он также добавил, что "если исходить из "обвинений", к-ые предъявила СБУ Курбатовой, можно без тени сомнения выслать из России нескольких укр.журналистов-русофобов".

Накануне стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.