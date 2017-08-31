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    Россия

    В РФ готовят ответные действия на выдворение Курбатовой из Киева

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (11)

    (обновлено: )98
    Журналистку российского Первого канала Анну Курбатову накануне днем задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ, депутат Алексей Пушков
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Комиссия Совета федерации РФ по информационной политике рассмотрит и предложит ответные меры на выдворение из Украины российской журналистки Анны Курбатовой, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Выдворение Марии Столярову, работавшей на Интере, из Украины. Видео
    Канал СБУ на Youtube
    Выдворение Столяровой, работавшей на "Интере", из Украины

    "На первом же заседании Комиссия Совфеда по информационной политике рассмотрит и предложит конкретные ответные меры на похищение и высылку Курбатовой", — написал политик в сети микроблогов Twitter.

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    Он также добавил, что "если исходить из "обвинений", к-ые предъявила СБУ Курбатовой, можно без тени сомнения выслать из России нескольких укр.журналистов-русофобов".

    Накануне стало известно, что журналистку российского Первого канала Курбатову задержали в Киеве. Позднее в СБУ заявили, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию. В итоге журналистку выдворили из страны, запретив въезд на три года.

    Ранее Курбатова попала в базу данных скандального сайта "Миротворец". Авторы сайта обвинили журналистку в "манипулировании информацией" и подготовке "тенденциозного сюжета" о параде в честь Дня Независимости Украины.

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