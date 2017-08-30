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    В мире

    В ОБСЕ обеспокоены высылкой зарубежных журналистов из Украины

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (10)

    (обновлено: )24950
    Как заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, изгнание журналистов из страны или отказ им во въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры.
    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность практикой Украины по задержанию и высылке из страны иностранных журналистов. Об этом он заявил в письме главе МИД Украины Павлу Климкину, отправленном в среду.

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    "Изгнание журналистов из страны или отказ им во въезде в Украину — тревожные и чрезмерные меры, особенно потому, что эти действия не имеют прозрачности и надлежащего механизма апелляции", — заявил Дезир в обращении к Климкину, сообщает пресс-служба организации.

    Он подчеркнул, что государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство улучшить условия, при которых журналисты из одной страны-члена организации работают по профессии в других странах-участниках ОБСЕ, и призвал власти Украины "воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ в отношении свободы СМИ".

    В среду появилась информация, что журналистку Первого канала Курбатову схватили в Киеве неизвестные, посадили в машину и увезли. Как позднее сообщил телеканал, корреспондента могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины, ранее в ее адрес поступали угрозы. Гитлянская заявляла, что Курбатова будет принудительно возвращена в Россию.

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