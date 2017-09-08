наверх
08.09.201706:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Международный день солидарности журналистов отмечается в пятницу

    Тема:

    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ (26)

    (обновлено: )19
    Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика.
    Журналисты с видеокамерой. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Международный день солидарности журналистов отмечается в пятницу.

    Ниже приводится справочная информация.

    8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов.

    Human Rights Watch
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов

    Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии мира. После его гибели книга была переведена на 70 языков мира.

    Читайте также: "Решение организовать 37-й год". Дело Муравицкого, свобода слова и здравый смысл

    Журналистика во всем мире остается одной из самых опасных профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.

    По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (CPJ), в 2016 году в разных точках планеты погибли 48 журналистов. Самыми опасными для журналистов в 2016 году стали Сирия, где погибли 14 человек, Йемен, Ирак (по шесть человек), Афганистан – четыре человека.

    РИА Новости Украина
    Жертвы свободы слова. Инфографика

    В 2017 году, по данным Комитета защиты журналистов на 5 сентября, погибли 23 журналиста.

    В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих конференциях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой труд.

    Читайте также: Доверие к украинским СМИ и журналистам падает. Выводы аналитика

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Карасев. Архивное фото
    Ежегодное послание Порошенко к Раде
    Флаг ООН
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Еврономера наступают: бунт автомобилистов
    Здание парламента Венгрии. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия