КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Международный день солидарности журналистов отмечается в пятницу.

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8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов.

Праздник был установлен в 1958 году по решению конгресса Международной организации журналистов. Выбор даты обусловлен тем, что 8 сентября 1943 года нацисты казнили в Берлине чехословацкого журналиста и литературного критика Юлиуса Фучика. В тюрьме он успел написать книгу "Репортаж с петлей на шее", за которую в 1950 году был посмертно удостоен Международной премии мира. После его гибели книга была переведена на 70 языков мира.

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Журналистика во всем мире остается одной из самых опасных профессией. Почти во всех уголках планеты журналисты ежегодно подвергаются нападениям, иногда приводящим к смерти.

По данным международной неправительственной организации Комитет защиты журналистов (CPJ), в 2016 году в разных точках планеты погибли 48 журналистов. Самыми опасными для журналистов в 2016 году стали Сирия, где погибли 14 человек, Йемен, Ирак (по шесть человек), Афганистан – четыре человека.

РИА Новости Украина Жертвы свободы слова. Инфографика

В 2017 году, по данным Комитета защиты журналистов на 5 сентября, погибли 23 журналиста.

В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции и съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих конференциях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой труд.

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