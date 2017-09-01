Доверие к украинским СМИ и журналистам падает. Выводы аналитика

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Уровень доверия к украинским медиа падает во всех регионах страны (кроме подконтрольной Киеву территории Донбасса), и причину следует искать не в российской пропаганде. Об этом сказал глава Академии украинской прессы, член комиссии по журналистской этике Валерий Иванов, комментируя результаты исследования "языка с признаками враждебности" в печатных медиа Донбасса и ТВ.

Общественная организация "Донецкий институт информации" обнародовала результаты мониторинга "Язык с признаками вражды в печатных медиа Донбасса и на ТВ" (мониторинг осуществлялся при поддержке немецкой некоммерсческой организации Мiст).

Мониторили содержание четырёх изданий на неподконтрольной Киеву территории ("Новороссия", "Донецкое время", "Голос республики", "Донецкая республика"), и четырёх изданий на контролируемой Украиной территории ("Донбасс", "Приазовский рабочий", "Донецкие новости" и "Знамя индустрии"). Кроме того, анализировали передачи нескольких телеканалов.

Согласно обнародованным результатам, язык вражды (hate speech) чаще используется обеими сторонами, но чаще это делают медиа непризнанных республик.

Иванов отметил: можно согласиться с выводом исследователей, что пресса на подконтрольной Киеву территории Донбасса "стала работать намного профессиональнее, чем работала в 2014 году и в начале 2015 года" — "Тогда это были тоже больше какие-то пропагандистские месседжи, а теперь перешли к фактам, к инфографике, показывают наглядно… Это действительно большой прогресс".

Публика, по словам эксперта, на это реагирует. По данным Института социологии НАНУ, лишь каждый пятый респондент доверяет украинским медиа, тогда как каждый второй — не доверяет. При этом, отметил Иванов, "единственный регион, где вырос уровень доверия (к СМИ — Ред.) — это регион Донбасса". Правда, рост идёт с очень низкого уровня (в 2014 году — только 5% доверяли украинским медиа), но — всё же это рост.

"Во всех остальных регионах Украины уровень доверия (к прессе — Ред.) падает. И причина тут — не российская пропаганда, причина тут — работа журналистов, плохая работа", — сказал Иванов, пояснив, что читатель, слушатель или зритель ощущает, когда вместо информации ему навязывают пропаганду.

"Он берёт газеты или включает канал не для того, чтобы слушать, какие там новые месседжи (власти — Ред.)… Власть имеет право вести пропаганду, журналист не имеет права подхватывать эту пропаганду", — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавил, что язык с признаками враждебности — "это абсолютное табу", хотя и возникает вопрос: "допустим — это враг, идет война — как маркировать этого врага?".

"Если исходить из нашего советского прошлого, то, конечно… Даже призыв пропагандистский в начале войны был в статье Эренбурга — убей немца!. Не фашиста, не нациста — убей немца… Если мы исходим из тех (советских — Ред.) тенденций, то да — "террористы" там, "оккупанты" и так далее…", — сказал эксперт, призвав исходить из "стандартов европейской журналистики".

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Не удержусь от ремарки: упомянув опубликованную в июле 1942 года статью Эренбурга "Убей" как образец советской пропаганды, следовало бы, наверное, привести примеры из вполне европейской прессы нацистской Германии периода начала войны — уж там-то никакой пропаганды и близко не было, правда? Нот это к слову…

Обращаясь же к опыту европейских СМИ более позднего времени, Иванов посоветовал посмотреть, как британские журналисты освещали "фактическую войну в Ольстере или войну на Фолклендах, которую вела Великобритания".

"Тут нельзя использовать язык вражды, потому что это уже пропаганда, а задача журналистики — дать информацию, читатель сам разумный, сам сделает выводы", — подчеркнул Иванов, отметив, что речь идёт об информационных материалах.

Он также посоветовал исследователям изучить не только практику локальных СМИ в зоне конфликта на востоке Украины, но и работу общенациональных медиа в РФ и на Украине.

"Такое впечатление, что наши (украинские — ред.) и российские центральные медиа работают по одной кальке — это пропаганда, а не информирование, это не столько подача фактов, как их интерпретация…", — отметил Иванов.

По его словам, комиссия по журналистской этике не рассматривала факты использования языка вражды в украинских СМИ по той причине, что — "не подавали" (жалоб — Ред.).

"Дело в том, что у нас hate speech в центральных и многих региональных медиа… он стал уже нормой. И эта норма… это уже обычное явление. Ну не будем же мы подавать какую-то жалобу на то, что где-то какой-то наплыв на асфальте. Мы уже привыкли, что такое у нас случается", — пояснил глава Академии украинской прессы. Он добавил, что "таким жея влением у нас стал hate speech".

"А это ненормально… Тем более когда мы имеем войну на своей территории, тем более, когда в эту войну втягивают очень большое количество украинских граждан", — отметил Иванов.

И добавил: "Социально ответственная журналистика должна обращать внимание на то, что это украинские граждане, даже те, которые держат в руках оружие и сейчас совершают преступление против своего государства… Они должны отвечать за это преступление в соответствии с Криминальным кодексом, но они продолжают оставаться украинскими гражданами".