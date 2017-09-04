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    Общество

    Союз журналистов: пожар на "Интере" так и не расследован

    (обновлено: )69
    В союзе журналистов подчеркнули, что обещания расследовать пожар на телеканале "Интер" "так и остались только словами, как и обещания по другим преступлениям против журналистов".
    Помещение Интера изнутри после пожара
    Роман Бочкала, facebook

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Пожар в здании телеканала "Интер" спустя год остается нерасследованным, как и другие преступления против журналистов, заявила в понедельник пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

    Помещение Интера изнутри после пожара
    Роман Бочкала, facebook
    Поджог "Интера" сравнили с пожаром в Доме профсоюзов

    В союзе отметили, что безопасность работников СМИ в стране находится на очень низком уровне.

    В сообщении отмечается, что действия против телеканала "Интер" сразу после этих событий были осуждены Евросоюзом, представители которого потребовали от украинских властей провести полное и независимое расследование инцидента.

    "Мы должны признать, что обещания расследовать этот резонансный случай так и остались только словами, как и обещания по другим преступлениям против журналистов. И никоим образом не может быть оправданием то, что редакционная политика телеканала кому-то нравится или не нравится. Речь идет в первую очередь о безопасности работы журналистов в Украине, которая сейчас на очень низком уровне. Варварство провоцирует среди журналистов тревогу и чувство незащищенности, самоцензуры", — цитирует пресс-служба главу союза журналистов Сергея Томиленко.

    Пожар в помещении "Интера" на улице Щусева в Киеве произошел 4 сентября 2016 года. Канал заявил, что возгорание произошло из-за умышленного поджога. Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное уничтожение и повреждение имущества". Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что нападение на телеканал "Интер" в Киеве совершили бывшие военнослужащие.

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