Порошенко, выборы и технология надувательства

РИА Новости Украина

Петр Порошенко многим надоел. Это и неискренность, и несоблюдение слова, и разногласия между декларируемым и действиями. Неудивительно, что в последнее время его антирейтинг достиг аж 81 процента. Еще ниже уровень доверия у премьер-министра Владимира Гройсмана – 82%, но публично он воспринимается как креатура действующего президента. Возможно, негативный рейтинг Гройсмана напрямую связан с нелюбовью граждан Украины к тому же президенту, пишет Василий Расевич. energynews.com.ua Энергетика Украины работает на Ахметова. А Порошенко? А он в доле

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Оно и не удивительно, ведь и Порошенко, и устраненный им с политической сцены Арсений Яценюк шли на первые должности как камикадзе. Мол, мы понимаем, что за реформы нас народ возненавидит и проклянет. Мы политически погибнем, но вытащим страну из бездны, и только наши потомки оценят нас по-настоящему.

Что же оказалось на самом деле? Ни системных реформ, ни видимых изменений; а недоверие, перерастает в ненависть, растет. На самом деле люди были готовы перетерпеть несколько тяжелых лет, но они должны были видеть, ради чего скитаются. Вместо этого видели исключительно действия, направленные на защиту старой кланово-олигархической системы, борьбу за контроль над государственными финансовыми потоками и сплошное шутовство главных фигур украинской политики.

Итак, антирейтинги растут и угрожают тем, что если действующий президент добудет до конца свой срок, то в завершении его фамилия будет звучат как главный раздражитель. Получается, что без резких движений и досрочных выборов Петр Порошенко должен просто забыть о следующем президентстве.

Но допустить такого, ни система, ни сам Петр Алексеевич не могут. То, чего не удалось даже Революции достоинства, может произойти благодаря циничной мимикрия президента Порошенко и его команды – украинский поезд слетит с устоявшейся системой колеи. Сама система посыплется, а за этим наступит неотвратимо уголовная ответственность. Потерять власть и контроль над государственными органами будет равнозначным поставит себя перед судом. Поэтому у Петра Порошенко нет другого выхода, кроме как вновь становится президентом Украины. Поэтому он до последнего будет цепляться за власть и постарается не допустить ни малейшей альтернативы себе и системе.

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Но как это возможно при таком уровне недоверия граждан? Надо понимать, что советники и политтехнологи из команды президента долго не думали. Показательно, что ни президент, ни его администрация даже не морочат себе голову тем, что в стране нужно что-то менять. Реформировать, например, судебную систему, социальную сферу и медицинское обеспечение. Наоборот, их коллективный разум сосредоточен на том, как с помощью манипуляций и специальных технологий снова "развести" граждан и ухитриться одержать победу. Украинские политологи очень часто и раньше поглядывали на российский опыт. И надо сказать, что очень часто это давало желаемый результат. Не преминули они воспользоваться предыдущими "наработками" и сейчас.

Политологи хорошо помнят, как в 1996 году удалось во второй раз стать президентом России Борису Ельцину, который стартовал с рейтингом 5%. По всем законам жанра, Ельцин просто не мог выиграть на тех выборах. Но солидарная поддержка олигархов и особенно второй тур с главным коммунистом России законно и без подтасовок привели его в президентское кресло.

Избирательный "подвиг" Ельцина повторил украинский президент Леонид Кучма, который в 1999 году вступил в свою вторую избирательную кампанию с рейтингом 6%. Правда, у Кучмы было много побочных проблем. Для того, чтобы нейтрализовать главного конкурента Александра Мороза, пришлось провести несколько спецопераций. Одна из них – "Каневская четверка" – просто обрушила рейтинг последнего.

(…) Благодаря многим технологическим мероприятиям Леонид Данилович все-таки оказался во втором туре с лидером украинских коммунистов Петром Симоненко. Сошелся в поединке и ожидаемо победил. Кучма набрал 56% голосов избирателей, а коммунист Симоненко – 38%. Технология сработала отлично. Рейтинг Кучмы на западе Украины, где на его предыдущих выборах почти никто не голосовал, достигал 92 процентов.

Имея перед собой целых два успешных примера, команда украинского президента, как зачарованная, стала рассматривать именно такой вариант президентской реинкарнации Порошенко. Осталось только определиться с кандидатом, который больше и без риска способствовал бы победе Порошенко во втором туре. Кандидаты рассматривались разные. Даже певцу Святославу Вакарчуку политтехнолог и по совместительству депутат от Блока Петра Порошенко Игорь Грынив "нарисовал" едва ли не 13% электоральной поддержки. Но при хорошей пиар-кампании нелюбимого Порошенко мог победить даже певец без опыта государственного управления. Поэтому решили лишний раз не рисковать, и известного певца то вытаскивают на свет Божий, то о нем забывают. Возможно, пригодится.

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Социологические опросы в ноябре и декабре прошлого года показали, что рейтинг Петра Порошенко снизился с 16,2% до 6,4%. Действующего президента стала опережать даже неоднозначной славы Юлия Тимошенко, главная претендентка на часть их общего электората. Но люди президента успели позаботиться о том, чтобы Юлия Владимировна не имела возможности настолько часто светиться на экранах телевизоров и заводить свою жалобную песню о судьбе украинского народа. Тимошенко исчезла с экранов, и ее звезда стала тускнеть.

Еще раньше люди президента почувствовали легкую опасность со стороны нового несистемного политика – мэра Львова Андрея Садового. Садовому впервые удалось вывести локальную партию на общенациональный уровень и заставить считаться с ней столичный политикум. Непослушание фракции "Самопомичи", рост симпатий к политику Садовому в разных регионах Украины послужил людям Порошенко сигналом: политика надо или приручать, или разрушить. Сошлись на втором. Администрация президента едва не открыто ангажировалась на выборах городского головы Львова на стороне Руслана Кошулинского. Казалось бы, у "свободовца" Кошулинского не может быть ничего общего с либеральным Порошенко, но желание убить рейтинг Садового, кажется, победило здравый смысл.

Неудача с Кошулинским подтолкнула людей Порошенко к новой и очень циничной технологии – блокаде Львова мусором. То, что Андрей Садовый недостаточно уделял внимания проблеме утилизации мусора (подобная ситуация актуальна не для всех городов Украины, но не является оправданием), было немедленно использовано против него. После пожара на Грибовицкой свалке у Львова просто не оказалось места, куда можно было бы вывозить мусор. "Мусорная" технология оказалась достаточно эффективной кампанией антипиара против Садового. Его всеукраинский рейтинг пополз вниз.

И тут возникает вопрос: а кто же тот самый желанный конкурент для Порошенко? Коммунистическая партия у нас запрещена, и последователей у нее уже не много. Роль своеобразного пугала для большинства украинцев, которые видят Украину демократической европейской страной, теперь играет Оппозиционный блок. Политическая сила, которая возникла на обломках побежденной Партии регионов.

… Ко всему прочему, рейтинги "Оппозиционного блока" растут. Все указывает на то, что Юрий Бойко уверенно выйдет во второй тур президентских выборов. И тогда Петр Порошенко, очевидно, сможет повторить "подвиг" Ельцина-Кучмы. Тогда украинские граждане снова останутся без выбора: или "наш" Порошенко, или "рыговский" реванш. Украинцев снова разведут, как слепых котят.

В конце хотелось бы сказать, что появление этой статьи отнюдь не продиктовано круглой датой трехлетнего правления Петра Порошенко. Наоборот, это сам президент начал работать на опережение. Говорят, что на октябрь действующая власть запланировала существенное повышение пенсий. В стране, где нет никаких финансовых оснований для такого шага, это выглядит очень странно. Неудивительно только в том случае, если власть задумала проведение досрочных президентских выборов. Расчет прост: эйфория у пенсионеров продлится несколько месяцев, а именно они являются железным электоратом в Украине. Поэтому примерно в марте следующего года в Украине должны состояться президентские выборы.

Подняв пенсии и оказавшись во втором туре с врагом патриотической Украины, Порошенко рассчитывает на свою однозначную победу. Мероприятия, направленные на победу, очевидны уже сейчас. Порошенко однозначно определился со своим электоратом – это патриотично, а порой и националистически настроенные граждане, для которых лозунги "Украина в опасности" и "Не допустим реванша регионалов" значат больше, чем потребность коренного изменения системы.

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Последние указы президента очень нравятся одной части общества и категорически отвергаются другой. Происходит очень примитивное разделение общества на условных патриотов и условных либералов. Можно подумать, что либерал не может быть патриотом. Но речь идет не о сути, а о технологии. И здесь важно помнить, что технология – это не что иное, как обычные обман и надувательство.