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    Культура

    Вакарчук чуть не сгорел на концерте

    (обновлено: )52810
    Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом. Об этом сам певец написал в своем Twitter.
    Святослав Вакарчук на концерте
    @s_vakarchuk

    КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинский музыкант, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом. Об этом сам певец написал в своем Twitter.

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    "Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Еле сам спасся!!", — подписал фото сгоревших джинсов певец.

    Ранее Святослав Вакарчук заявил, что выступает против каких-либо "черных списков" деятелей культуры.
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