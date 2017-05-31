Вакарчук чуть не сгорел на концерте

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинский музыкант, лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук чуть не сгорел в Ивано-Франковске, куда приехал с концертом. Об этом сам певец написал в своем Twitter.
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"Франковск! Ну вы и зажгли! Джинсы сгорели! Еле сам спасся!!", — подписал фото сгоревших джинсов певец.
Ранее Святослав Вакарчук заявил, что выступает против каких-либо "черных списков" деятелей культуры.
Франківськ! Ну ви і запалили! Джинси згоріли! Ледве сам врятувався!👍😂 pic.twitter.com/yDvXyvf93g— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 30 мая 2017 г.