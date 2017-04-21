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    Аналитика и комментарии

    "Самопомич" Андрея Садового: партия или секта?

    (обновлено: )50361
    Декларируя на каждом шагу демократические ценности, объединение "Самопомич" в отношении непослушных адептов все чаще действует в лучших образцах деструктивных культов.
    Андрей Садовый. Архивное фото
    Украинское фото

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Отправляясь в 2014-м на выборы всех уровней, от Верховной Рады до сельсовета, политическая сила Андрея Садового "Самопомич" позиционировала себя как самая прогрессивная из всех. И с коррупционерами мы боремся, и за реформы выступаем, не говоря уже о том, чтобы обеими руками поддерживать проевропейский выбор Революции достоинства. Не удивительно, что на волне популярности Садовой и команда собрали достойный урожай. Где-то, как, например, во Львовском горсовете, "Самопомич" получила большинство, а где-то, как в парламенте, стала политсилой, с которой надо считаться.

    Стенд партии Самопомич
    Украинское фото
    Неудачная франшиза. Все грани "Самопомичи" в Днепре

    Семейный подряд?

    Но по прошествии двух с лишним лет стало понятно, что внутри самой "Самопомочи" все не так гладко, как представлялось общественности. О том, что все решения в политсиле принимаются наверху стало понятно, когда часть ее депутатов покинули стройные ряды, поддержав в Раде президентские изменения в Конституцию. Не согласившись тогда с генеральной линией партии, непослушные нардепы были вынуждены покинуть фракцию.  

    О том, что делают в "Самопомочи" с теми, кто решает действовать наперекор мнению правящей верхушки на себе испытал и секретарь Днепровского горсовета Вячеслав Мишалов. Так, в начале апреля на официальной странице партии "Самопомич" появилось заявление: рабочая группа, которую возглавила вице-спикер парламента Украины Оксана Сыроид, рекомендовала депутатам Днепровского городского совета Вячеславу Мишалову и Артему Хмельникову добровольно сложить мандаты. Оба политика якобы перевели из городского бюджета около 500 миллионов гривен на счета фирм отца секретаря горсовета – Дмитрия Мишалова. Его компании якобы выигрывали тендеры, даже несмотря на участие в торгах предлагавших более выгодные условия игроков.

    Демократия по-львовски

    По словам самого Мишалова, причина начавшихся гонений предельно проста — он в жесткой форме раскритиковал лидера "Самопомочи" Андрея Садового, отказавшись помогать тому с распределением по Днепру и области скандального львовского мусора.

    "Все скандалы и обвинения в мой адрес появились после моей категорической позиции относительно львовского мусора. Скорее всего, они были реализованы по команде Садового. Никто не вникал в суть этих обвинений. На символической "тройке" в "Самопомочи" меня выслушали и приняли решение, которое наверняка уже было утверждено. Это если не 1937-й год, то уж точно "демократия по-львовски". Никто не посмотрел предоставленных мною документов о выигранных тендерах, а была выполнена четкая команда Садового", — говорит Мишалов.

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    Неприличные предложения

    По его словам, когда во Львове случилась беда с мусором, Садовой лично обратился за помощью, но потом это превратилось в неприятную систему.

    "Днепр подставил плечо в трудную минуту и некоторое время принимал львовский мусор. Но вскоре мы поняли, что ситуация становится системной и никто не заинтересован в ее качественном решении. Понимая, что менеджмент Львова не предпринимает никаких действий для решения проблемы, мы заняли жесткую ультимативную позицию, заявив, что не в состоянии дальше принимать львовский мусор. После этого кто мне только не звонил — начиная от Садового и заканчивая перевозчиками, поступали самого разного рода неприличные финансовые предложения", — рассказывает Мишалов.

    Репрессивная машина

    Как признается политик, именно после отказа и появилась волна однобоких и ангажированных материалов в СМИ.

    "Затем развернулась целенаправленная кампания против меня со стороны центрального офиса "Самопомочи". При чем это коснулось не только меня, но и руководителей организации партии от районного до областного уровней. Всем предложили сложить мандаты, уйти, покинуть свои места — это методы репрессивной машины. Жаль, что "Самопомич" изначально заявляла демократические ценности, а по факту стала заложником амбиций и некомпетентности в решении простых проблем своего лидера Садового. Теперь, думаю, не только мне станет понятно, что такое демократия от "Самопомочи", демократия по-львовски, кто такой Садовой, который способен засыпать мусором не только свой город, но и всю страну", — подытожил он.

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