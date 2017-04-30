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    Больше всего Порошенко боится США и Тимошенко - Корнейчук

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    По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, Петр Порошенко начал активную и целенаправленную подготовку к президентским выборам в 2019-м году.
    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что до выборов президента Украины остается более двух лет, действующая власть уже сейчас всерьез задумывается о том, с чем подойдет к намеченному сроку. 

    Убежден в этом и политический аналитик Дмитрий Корнейчук, который на своей странице в Facebook утверждает, что Петр Порошенко активно укрепляет свою власть под президентские выборы-2019.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook
    Примет ли ПоROSHENко указ "о трех шоколадках"?

    "Кто может представлять угрозу его власти? Олигархи. С ними уже все договорено. Постмайданный передел страны закончился. Военные, добробаты и радикалы. На армию Порошенко не жалеет денег. А Аваков взял на содержание все добробаты и всех радикалов. Внешние факторы. Вот тут Порошенко боится больше всего. Особенно — позиции США. Но он все же уверен: сможет дать американцам все, что они захотят. Отжав себе при этом право не выполнять "Минск". И в итоге Вашингтон, если не сделает ставку на Порошенко, то хотя бы не будет открыто поддерживать Юлю (Тимошенко — Ред.)", — считает Корнейчук.

    Именно лидера "Батькивщины", по его мнению, опасаются в президентской канцелярии.

    "Тимошенко — это одна из ключевых проблем для Банковой. Не давать Юле деньги и выходы на каналы — это главное требование Порошенко к олигархам. С другой стороны, все органы надзора следят, чтобы к Юле не зашли деньги от американцев или русских.

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    Кроме этого, с олигархами обговорен вариант "подсадного" соперника Порошенко во второй тур. Сейчас проводится тендер между Ляшко (Ахметов) и Бойко (Фирташ)", - отметил Корнейчук.

    Политолог уверен, что запросы общества Банковую волнуют в последнюю очередь.

    "Для большей части народа разработана политтехнология " Все они одинаковые — что Петя, что Юля". То есть — необходимо максимально снизить явку избирателей. Особенно тех, кто голосовал бы за Тимошенко просто против Порошенко", - подытожил Корнейчук.

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