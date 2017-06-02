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    Порошенко поручил разработать законопроект по медпомощи в селе

    (обновлено: )28
    По словам главы государства, в сельской местности низкий уровень медицины, часто нет фельдшерско-акушерского пункта, а если он и есть, то получить там медицинскую помощь почти невозможно.
    Петр Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил разработать законопроект, который обеспечит оказание качественной медицинской помощи в селах, сообщила в пятницу его пресс-служба.

    Александр Мороз
    Украинское фото
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    "По моему поручению разработан соответствующий законопроект, который предусматривает качественно новые правила медицинской помощи в селе с использованием современных технологий", — приводятся слова Порошенко на сайте украинского президента.

    Порошенко отметил, что на сегодняшний день в сельской местности низкий уровень медицины. "Очень часто нет фельдшерско-акушерского пункта, а если он и есть, то получить там медицинскую помощь почти невозможно", — добавил президент.

    С целью исправления ситуации Порошенко предложил разработать законопроект, который бы предусматривал качественное и современное медицинское обслуживание сельского населения, а также обеспечение оборудованием лечебно-акушерских пунктов, отмечается на сайте.

    "Это будет часть нашего общего пакета медицинской реформы. Я его в кратчайшие сроки представлю, предложу Верховной раде. Уверен, что у нас на сегодняшний день каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и конституцией право на получение помощи", — заявил Порошенко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов, поскольку, по его мнению, они минимум на год остановят реформы в стране.

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