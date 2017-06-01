Гройсман назвал Тимошенко "прошлым украинской политики"

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Глава правительства Украины Владимир Гройсман назвал "прошлым украинской политики" экс-премьера, депутата Верховной Рады Юлию Тимошенко, которая ранее сравнила его с упаковочной плёнкой и назвала "пупырышкой".

Ранее Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков саму Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора. Тимошенко в ответ сравнила Гройсмана с упаковочной плёнкой: "это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все", сказала она, назвав заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.

"Юлия Тимошенко не является для меня оппонентом, потому что она прошлое украинской политики. Возможно не все это сегодня понимают, но она никогда и ничего нормального для страны не сделала и уже не сделает, к сожалению", — сказал Гройсман в ходе общения с журналистами в Мариуполе, которое транслировал телеканал "112. Украина".

Комментируя промежуточное решение суда в Стокгольме в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом", Гройсман напомнил, что его подписала именно Тимошенко.

"Она нас ввела в колоссальный долговой контракт. Сегодня даже Стокгольмский арбитраж признал, что такое кабальное соглашение не надо было подписывать, оно было антинародным и антизаконным… Я считаю, что это вскрывает ее фальш, вскрывает ее недоброжелательность к Украине", — заключил Гройсман.

Стокгольмский арбитраж в среду вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа в Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИД Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" со своей стороны подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.