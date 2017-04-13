Тимошенко сравнила Гройсмана с упаковочной пленкой с пузырьками

Своими высказываниями в адрес лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко премьер-министр Владимир Гройсман напоминает упаковочную пленку с пузырьками — "дети, когда хотят поиграть, давят их, а они лопаются громко". Так охарактеризовала свои взаимоотношения с главой правительства сама Тимошенко.

Экс-премьер прокомментировала недавний отчет Гройсмана о работе Кабмина под его руководством. "Отчет не на бумагах, которые они бросили парламенту и обществу, а отчет об их работе в сердце каждого человека, в кошельках людей, в их холодильниках. В том, могут ли они лечиться и учить своих детей. Вот в чем отчет Гройсмана. Так трагически страна еще никогда не жила, так трагически никогда не жили люди. И я думаю, что страна ему поставила "двойку", — заявила Тимошенко в эфире телеканала ZIK.

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По мнению лидера ВО "Батькивщина", в Украине сегодня нет самостоятельного премьер-министра. "У нас есть тень президента — это премьер-министр Гройсман, который выполняет все его прихоти, его поручения. И первое, что он сделал, когда пришел на должность, — подписал постановление о повышении цены на газ для людей вдвое. А потом он сделал так, что это привело к повышению вдвое еще и стоимости тепла, а затем на 25% и еще раз на 25% подорожала электроэнергия. Они с людей сдирают последнюю шкуру. Вот его работа!", — добавила Тимошенко.

Напомним, в феврале Гройсман и Тимошенко обменялись "любезностями". так, нынешний премьер назвал Тимошенко "матерью коррупции". а та в свою очередь обозвала Гройсмана "неадекватом".