Гройсман заявил, что будет говорить правду о Тимошенко, несмотря на ее обиды

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что всегда будет говорить правду о лидере оппозиционный партии "Батькивщина", экс-премьере страны Юлии Тимошенко, несмотря на ее обиды.

Ранее Гройсман предложил в случае проигрыша Украины в Стокгольмском арбитраже по газовому делу передать России в счет возмещения убытков Тимошенко, подписавшую в 2009 году газовые контракты, которые являются предметом спора. В ответ на это Тимошенко сравнила премьера Украины с упаковочной пленкой: "это громкая пупырышка, на которую можно нажать, она взрывается — и на этом все". Она назвала заявления Гройсмана такими же пустыми, как звук от взрыва шариков.

"Я думаю, что Юлия Владимировна, я ее лет десять знаю, очень болезненно реагирует на правду. И в принципе придумывает всякую чушь в ответ. Я не хочу обижать ее как человека, как женщину. Но могу сказать, что я свою мысль о ней высказал. Я считаю, что она много беды принесла нашей стране и считаю, что она политик прошлого, которая позволяет себе цинично врать людям в глаза. Если она врет, я буду всегда говорить, что Юля врет", — сказал Гройсман во время визита в Кропивницкий, трансляцию которого в четверг вел телеканал "112 Украина".

Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она даже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.