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    Тимошенко требует зарегистрировать ее постановление об отставке Гройсмана

    (обновлено: )5020
    Фракция "Батькивщина" 10 февраля предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта.
    Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Лидер фракции "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко вновь потребовала зарегистрировать в парламенте проект постановления об отставке главы правительства Владимира Гройсмана.

    Юлия Тимошенко и Владимир Гройсман во время заседания Верховной Рады
    Верховная Рада Украины
    "Мать коррупции" и "неадекват". Гройсман и Тимошенко обменялись любезностями

    "Батькивщина" 10 февраля предложила Верховной Раде отправить в отставку премьера Украины, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд, в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента в понедельник.

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    "Я требую, чтобы сегодня было зарегистрировано постановление об отставке Гройсмана как марионетки высшего руководства государства. Мы считаем, что, если не будет зарегистрировано постановление, мы обратимся с заявлением о преступлении, о превышении своих служебных полномочий как руководства секретариата парламента, так и спикера Рады", — сказала Тимошенко в понедельник на согласительном совете парламента.

    В свою очередь спикер парламента Андрей Парубий заявил, что по законам проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только либо по представлению президента, либо под подписью 150 депутатов. Он предложил Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно.

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