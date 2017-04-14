Гройсман обвинил Тимошенко в $100 млрд убытков Украины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что из-за действий правительства Юлии Тимошенко в газовой сфере государство потеряло 53 миллиарда долларов, а может потерять еще более 40 миллиардов долларов. Об этом премьер заявил в Верховной Раде, отвечая на вопросы депутатов во время часа правительства.

"От того, что была разница в ценах на газ кое-кто заработал миллиарды, и с кое-кем, кого вы знаете и рядом сидите, делился, ежемесячно. Но мы потеряли на разнице цен за это время 53 миллиарда долларов. Вы представляете, сколько денег вымыли из газовых афер?", – сказал Гройсман.

"Из-за контракта, который был подписан в 2009 году премьер-министром – забыл, как ее фамилия, – сегодня в Стокгольме Россия-агрессор нас судит. Это еще более 40 миллиардов долларов!", – добавил он.

"Если приплюсовать (эти две цифры – ред.), у нашей страны хотят украсть вследствие таких бандитских действий 100 миллиардов долларов! Это сколько бюджетов нашей страны? Это сколько пенсий украинских граждан?" – возмутился премьер.

Гройсман пообещал "вести честную политику" и сделать свою работу на благо людей, хотя "кое-кто будет говорить на черное – белое, на белое – черное".

Тимошенко является одним из основных критиков Гройсмана на посту премьера, она даже пыталась инициировать его отставку. Он, в свою очередь, обвиняет ее в популизме и неоднократно делал колкие комментарии в адрес экс-премьера.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.