А вы заметили, как региональные лидеры начали сливать Порошенко?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Региональные лидеры, похоже, начали сливать президента Петра Порошенко: первый подобный случай — черниговский городской голова Владислав Атрошенко, отмечает на своей странице в Facebook политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

За два года до президентских выборов или за год до старта избирательной кампании местные лидеры начинают делать ставки на будущего победителя, и не всегда даже представители БПП ставят на Петра Порошенко, заявил политолог: "например, в Чернигове глава городской БПП и по совместительству мэр города Владислав Атрошенко усиливает оппозиционеров за счет других союзников".

"Итак, 25 мая представителя "Нашего края" Виктора Быстрова отправили в отставку с поста секретаря Черниговского горсовета. Почему это важно? Потому что из 42 мандатов в горсовете ровно половина — 21 принадлежал "Нашему краю (12 депутатов) и БПП (9 депутатов).

Для знающих не нужно рассказывать о роли "Нашего края" во властных "раскладах" в Украине.

Так вот, для создания нового промэрского (читай — пропрезидентского, с учетом приближающихся выборов) большинства в горсовете Атрошенко необходимо обязательно привлечь либо "Батькивщину" (7 депутатов), либо радикалов (3 депутата), либо Оппоблок (3 депутата). А то и сразу две из трех партий.

Таким образо, Атрошенко начал собственную игру, и в ней вряд ли есть место интересам Президента.

А в целом, последние изменения в Черниговском горсовете говорят о том, что стартовал процесс раскладывания яиц в разные "кандидатские" корзины региональными элитами БПП. Дальше их станет больше. И если процесс не будет вовремя блокирован, Порошенко постепенно растеряет и так небольшие шансы на победу: "свои" же его и сольют. И роль Атрошенко в том, что он стал первым, кто рискнул", — написал Золотарев.

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