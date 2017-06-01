Второе убийство за неделю – Гройсман хочет продать "Укрспирт"

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предприятие "Укрспирт" необходимо продать. Он выразил сомнение, что данное предприятие необходимо государству. По словам Гройсмана, в настоящее время в Украине действуют 3,5 тысячи государственных предприятий и почти все убыточные.

Нужен ли государству "Укрспирт", проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Що взагалі являє собою концерн "Укрспирт"?

— Це біля 85 підприємств, які здатні виготовляти спирт. А працює з них, як зараз кажуть в "Укрспирті" — 18. Вони самі не знають, скільки у них є робочих спиртзаводів і дійсно така кількість їх не потрібна.

Чи потрібне державі таке підприємство?

— Спиртова галузь завжди була цікавим об'єктом і це, мабуть, один із золотих активів, хоча і дуже не в модерновому вигляді існує, але виготовлення спирту — це завжди було прибутково. Наразі кажуть про приватизацію і в мене складається враження, що десь трохи кажуть про їхні мотиви. Тому що по-перше, законопроект стосовно приватизації спиртової галузі вже понад рік лежить в парламенті і я не пам'ятаю, щоб його хоча б один раз виносили в зал. По-друге, сам він недолугий цей законопроект, тому що його основна ідея — це вже визначена урядом приблизна кількість спирту, скільки необхідно виробляти для споживання, щоб потім на горілку його переробляти. І вони планують виставити всі три підприємства, які є. Кожен має свою якусь потужність. От ці 20 мільйонів декалітрів спирту з тих потужностей, які можуть бути виготовлені, і все. Після цього решту спиртзаводів продавати не будуть. Вони скоріше за все будуть робити там технічний спирт або етанол і, купуючи в такому вигляді підприємство, інвестору абсолютно нецікаво його розвивати, не модернізувати навіть і не збільшувати потужності, бо він не зможе збільшити, адже є квоти.

facebook.com/KyivOperativ Фото с места убийства бывшего и. о. директора "Укрспирта"

Чи потрібен інвесторам такий гігантський концерн?

— Ні, його планують продавати поштучно і, можливо, виробники горілчаних напоїв будуть зацікавлені в придбанні, тому що вони вважають, що ціна на спирт занадто завищена. Але ідеї в цьому законопроекті, щоб, дійсно, купити, збільшити потужність, поставити нове обладнання, немає. Я думаю, що це буде дуже непросто зробити — провести такий законопроект в залі, тому що сам законопроект недолугий і ідея має спірний тип, як, по суті, і справа по приватизації землі.

Рік тому було повідомлення, що в "Укрспирті" стан справ налагодився. На сьогоднішній день він прибутковий?

— Кажуть, що прибутковий по їхнім звітам і вперше в своїй історії "Укрспирт" проведе аудит. Мені здається, вони хочуть запросити одну з великих міжнародних компаній. Він не може бути апріорі збитковим, тому що це спирт.

Який варіант продажу був би правильний — цілком чи окремо?

— Я думаю, що все ж таки окремо. Так було б краще. Але квотувати якимись об'ємами, щоб той самий спирт могли б і експортувати. У нас дуже багато зерна виготовляється. Тому галузь сама по собі дуже цікава. Але мені здається, що насправді бажання його приватизувати немає і там дуже багато спирту державного йде в тінь. Всі це знають. В цьому законопроекті написано, що 45%. Якщо порахувати, взяти останній звіт МОЗ за 2016 рік, вони кажуть, що споживання алкоголю в Україні було на рівні 12,8 літрів на особу віком 15+ років, легального алкоголю, всього — і лікеро-горілчаних напоїв, і вина, і пива. Тобто понад 60% алкоголю у нас в тіні. В цьому році ми бачимо знову і галузь продовжує дуже активно падати. Горілка втратила за чотири місяці близько 25% від обсягів аналогічного періоду минулого року. Тобто ми бачимо, що ще більше спирту йде в тінь. Це приблизні цифри.

Чи ведеться боротьба?

— Ви ж бачите, що результати з кожним роком погіршуються. Нардепи про це знають. Вони шукають якісь варіанти і кажуть, що, можливо, в наступному півріччі зміняться правила гри. І питання не до того, чи він буде приватним, чи він буде державним. Ми маємо приклади сусідів наших і з одного боку, і з іншого. В РФ приватна власність. Взялись і налагодили контроль і за перший квартал вони отримали 66% виробництва тільки через те, що наладили надійний контроль. У нас поки що таких спроб не було, на жаль.

Багато експертів кажуть, що в Україні несприятливий для приватизації час, бо дорого продати не вдасться, дешево немає зиску. Зі збитковими підприємствами що б краще було робити?

— Немає різниці. Той та інший мають бути прибутковими, бо це дуже цікава галузь взагалі. І питання тільки в одному: чи буде налагоджений контроль чи не буде. Допоки ми бачимо, що ніхто не хоче налагодити такий контроль, нелегальна горілка продається в 3,5 рази дешевше, тіньова, мається на увазі, ніж та, яка продається сьогодні в магазинах. А в магазинах, ми знаємо, що дуже скоро ще піднімуть до 70 гривен. Ціна ще підніметься десь на 11%. Тому буде в чотири рази дешевший той алкоголь, ніж той, який виробляють загальні виробники.

Куди йде продукція "Укрспирту"?

— Є харчовий спирт. Це той спирт, який виробляється саме для виробництва алкогольних напоїв. Є той спирт, який робиться для кондитерських виробів. Є технічний так званий, яким користуються, наприклад, військові, протираючи свою техніку. Є біотенол, який повинен добавлятись в наш бензин.

Ми спирт експортуємо чи ні? Чи купуємо ми спирт за кордоном?

— Ні, всі купують спирт. Підприємства, які хочуть виробляти продукти, пов'язані з тим, що там повинен бути присутній спирт. Вони купують його у держави, звісно.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев и депутат Киевсовета Владислав Михайленко в эфире "ГС" прокомментировали убийство советника главы госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова и проанализировали, кому оно может быть выгодно.