Спасатели эвакуировали из Авдеевки почти 150 человек

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В связи с ситуацией в Авдеевке из города эвакуированы 149 человек, сообщает в четверг пресс-служба Государственной службы пр чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 2 февраля из города Авдеевка эвакуированы 149 человек (из них 77 детей)", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в городе функционируют один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, к которым обратилось более 4,5 тысячи человек, три полевые кухни. Температура воздуха в городе составляет 10 градусов мороза.

По данным службы, 30 января вечером в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно снабжают водой и теплом город.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.