Для эвакуации авдеевцев из Краматорска готовы выехать 50 автобусов - Ошурко

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке 175 человек изъявили желание выехать из города, об этом в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала начальник сектора связей со СМИ Главного управления ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал. О полной эвакуации жителей пока не говорят, но в ГCЧC сообщили, что могут эвакуировать порядка 12 тысяч жителей.

Как сообщал ранее глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, города области готовы принять до 9 тысяч человек. Службами подготовлено 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланировано работу двух пригородных электропоездов.

Секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал как город готовится к приему жителей Авдеевки.

"Нам как никому другому известно, каково это — остаться без основных благ цивилизации, Краматорск на себе испытал эти лишения, поэтому, узнав о подобной ситуации в Авдеевке, которая еще усугубляется сильным морозом, мы готовы протянуть руку помощи нашим соседям. Город для этого собрал оперативный штаб, проработал механизм некоторых действий. Достигнута договоренность с автоперевозчиками. В любой момент в Авдеевку готовы выехать около 50 автобусов на дизельном топливе, чтобы не застряли в поле в случае, если закончится газ. В случае крайней необходимости Краматорск готов разместить у себя от 800 до 1000 людей. 500 в интернатах, общежитиях завода, училищ города, еще около 500 временно в помещениях школ и домах культуры", — сообщил Ошурко.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.