Жебривский обвинил ополченцев в нарушении перемирия в районе Авдеевки

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что ополченцы нарушили режим тишины, который был объявлен в районе Авдеевки для проведения ремонтных работ.

"Боевики только что нарушили режим тишины возле Авдеевки… (они) начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного разрыва линии электропередачи", — написал Жебривский на своей странице в Facebook в среду.

Ранее Жебривский сообщил, что была достигнута договоренность об установлении режима тишины в районе Авдеевки для проведения ремонтных работ на линии электропередачи. Премьер Владимир Гройсман в свою очередь сообщил, что спасатели получили разрешение на разминирование территории возле ЛЭП в районе Авдеевки.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.