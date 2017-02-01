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    Семь жителей Авдеевки ранены с начала обострения ситуации

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (443)

    (обновлено: )26
    В управление полиции в Донецкой области сообщили, что в результате обострения ситуации погиб один человек, ранены семь мирных жителей, повреждено 40 зданий.
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Один мирный житель погиб, семь ранены в результате обстрелов с начала обострения ситуации в Авдеевке в Донбассе, заявили в управление полиции в Донецкой области.

    Авдеевка
    Aleksey FILIPPOV / AFP
    Будни Авдеевки: бронетехника, пункты обогрева, эвакуация жителей

    "С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что погиб один человек, ранены семь мирных жителей, повреждено 40 зданий… Окончательная информация будет предоставлена после тщательного документирования всех фактов терактов", — говорится в сообщении полиции.

    По данным ведомства, город остается обесточенным, отопление поддерживается на аварийном уровне. В полиции отметили, что в Авдеевке до 17.00 среды объявлен режим тишины, ремонтные бригады приступили к работе.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП.

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