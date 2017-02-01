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    Общество

    В районе Авдеевки до 17.00 установлен режим тишины - замгубернатора

    Тема:

    Донецк-Ясиноватая-Авдеевка: тяжелые бои в Донбассе (439)

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    Первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский уточнил, что ремонтные бригады приступили к работе в районе Авдеевки.
    Авдеевка, Донбасс
    Aleksey FILIPPOV / AFP

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В районе Авдеевки установлен в среду режим тишины, который должен продлиться до 17.00, сообщил первый заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский.

    Жилые кварталы Донецка под обстрелом
    РИА Новости
    Жилые кварталы Донецка под обстрелом

    Глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский ранее сообщил, что в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) предоставили письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, что позволило ремонтным бригадам выехать на место повреждения линии электропередачи для оценки масштаба восстановительных работ.

    "Авдеевка. Режим тишины до 17.00. Бригады приступили к работе", — написал Вилинский в Facebook.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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